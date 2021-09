Mercedes a annoncé son intention de passer au tout électrique d'ici 2030, lorsque "les conditions du marché le permettront", tandis qu'Audi ne lancera plus que des véhicules électriques à partir de 2026 avant de mettre, en grande partie, fin à la production de voitures thermiques d'ici 2033. Deux annonces fortes de la part des deux premium allemands, mais quand est-il de BMW ?

Même si BMW, par l'intermédiaire de plusieurs de ces anciens directeurs, n'a jamais été le plus enclin au passage à l'électrique, force est de constater que la firme bavaroise a emboîté le pas ces dernières années en multipliant les nouveautés. Cependant, BMW n'est pas encore prêt à prendre les mêmes engagements que Mercedes et Audi, assurant que les moteurs thermiques ont encore un avenir.

Dans une interview accordée à Automotive News Europe, le responsable du développement de BMW, Frank Weber, a déclaré que la transition vers le tout électrique ne se fera pas du jour au lendemain, car certaines questions doivent d'abord être résolues : "Quand le système sera-t-il prêt à absorber tous ces véhicules électriques ? Les infrastructures de recharge, les énergies renouvelables... Les clients sont-ils prêts ? Le système est-il prêt ? L'infrastructure de recharge est-elle prête ?"

Le BMW iX, le nouveau porte-étendard 100 % électrique de la firme bavaroise.

Il y a aussi plusieurs questions qui gravitent autour de la main-d'œuvre, car BMW, comme beaucoup d'autres constructeurs, possède beaucoup d'employés qui travaillent encore au développement de groupes motopropulseurs thermiques traditionnels. Même si cette main-d'œuvre est progressivement réorientée vers l'électrique, il s'agit d'un processus complexe qui nécessitera encore pas mal de temps avant que le personnel ne soit totalement formé.

Entre-temps, les nouvelles normes Euro 7 approchent à grands pas et sont considérées, par Frank Weber, comme la dernière phase d'investissement majeur concernant les moteurs thermiques. L'argent investi dans la recherche et le développement pour se conformer aux réglementations plus strictes en matière d'émissions garantira l'avenir à court terme des moteurs thermiques, c'est-à-dire au moins jusqu'à la fin de la décennie. À neuf ans de l'échéance, Frank Weber soutient qu'il est encore prématuré d'évoquer une quelconque stratégie de sortie des moteurs thermiques.

Frank Weber souligne également que BMW ne veut pas se retirer trop tôt de ce marché et ainsi forcer ses clients à acheter des véhicules électriques, surtout si l'infrastructure de recharge n'est pas capable de suivre l'arrivée massive de véhicules électriques sur nos routes. Il n'empêche que BMW possède une feuille de route déjà bien établie concernant ses futurs véhicules électrique, avec l'arrivée, en 2025, d'une nouvelle famille. À terme, Frank Weber affirme que tous les modèles, de la Série 2 au X7, reposeront sur la même plateforme.