La BMW M3 Touring figure sans doute parmi les voitures les plus attendues. On l'a aperçue à plusieurs reprises pendant que les ingénieurs de BMW M étaient en train de l'essayer sur route ouverte, mais cette fois, il semblerait que le constructeur allemand soit enfin prêt à lever le voile.

Même s'il n'indique pas encore de date, BMW M a publié sur ses réseaux sociaux une série de photos de son break de sport faisant allusion à sa présentation prochaine. Ces publications ne nous apprennent rien de bien nouveau, mais BMW a jugé qu'il était bon de rappeler qu'elle aura la même puissance que la berline, soit 510 ch.

Vous remarquerez que la voiture de pré-production est couverte et qu'elle porte l'inscription suivante : B'RING IT ON. Cela fait allusion au circuit allemand, le Nürburgring, et à sa célèbre Boucle Nord. Tout porte à croire que le break de Munich tentera prochainement un chrono, Markus Flasch - le patron de BMW M - a expliqué dans sa story Instagram que son nouveau jouet roulera prochainement sur la Nordschleife. Il a profité de l'occasion pour la démarrer et faire entendre son échappement.

BMW a longtemps refusé de décliner sa M3 en carrosserie break. La première génération de la M3 Touring est donc historique, elle pourrait rapidement conquérir le cœur des passionnés. Reste à connaître les détails, dont le prix, qui devrait être légèrement supérieur à celui de la berline. En France, la BMW M3 démarre à partir de 102 000 € dans sa version Competition. A ce prix, il faut ajouter le montant du malus qui s'élève à 30 000 € et qui passera à 40 000 € dès l'an prochain.

La BMW M3 Touring a une concurrente directe, la Mercedes-AMG C 63 Break qui abandonnera malheureusement son majestueux V8 pour un quatre cylindres électrifié.