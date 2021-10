La nouvelle double calandre réniforme est un sujet que l'on ne peut que très rarement éviter lorsque l'on évoque les BMW les plus récentes. Cette imposante calandre fut décriée à sa présentation sur la BMW Série 7 restylée, et continue de faire couler beaucoup d'encre sur les nouvelles voitures qui en sont équipées.

Le premier vrai nouveau modèle à en avoir été pourvu chez BMW, c'est-à-dire sans restylage, c'est la nouvelle Série 4, et à en juger par les propos du vice-président du design de la firme bavaroise, Adrian Van Hooydonk, cet élément de style devrait être amené à se retrouver sur de nombreuses autres BMW à l'avenir.

Adrian Van Hooydonk et la nouvelle BMW iX.

La suite ?

Dans une interview accordée à BMW Blog, Adrian Van Hooydonk a précisé que cette calandre XXL sera présente sur de nombreux autres futurs modèles, mais pas tous. Selon le designer, cela dépendra essentiellement du "caractère" de la voiture, et les designers alterneront donc avec des calandres plus verticales ou plus horizontales.

Adrian Van Hooydonk a aussi ajouté que les nouvelles BMW devraient avoir un design immédiatement reconnaissable et unique pour chaque modèle. La marque travaille déjà sur des voitures qui sortiront après 2025, le design étant devenu si complexe et les codes évoluant si rapidement que les designers doivent faire preuve d'anticipation. À titre d'exemple, la conception de l'iX, le nouveau porte-étendard électrique de la marque, a pris plus de six ans.

Quand le futur s'inspire du passé

La double calandre est apparue récemment sur les M3, M4, i4 et la iX susmentionnée. D'autres nouveaux modèles ont également eu le droit à une calandre plus imposante par rapport aux générations précédentes, comme les nouveaux X3, X5, X6, X7 et de la nouvelle Série 2 Active Tourer. D'autres voitures, en revanche, auront une face avant plus classique, comme le montrent les photos espion du restylage de la BMW Série 3.

BMW 303 (1933)

Il n'en reste pas moins que la calandre verticale est, en quelque sorte, un hommage aux origines de la marque. Les deux éléments oblongs et arrondis datent de 1933 avec la 303 et, bien que leurs dimensions aient varié au fil du temps, ils ont été des éléments caractéristiques des BMW d'autrefois. Comme qui dirait, "la mode est un éternel recommencement".