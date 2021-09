BMW présente sa collection automne/hiver avec quelques petites mises à jour substantielles, et l'arrivée de quelques nouveautés dans sa gamme. Au programme, plusieurs nouveautés au niveau des moteurs diesel, une mise à jour pour le BMW iX3, une série spéciale pour la petite i3 100 % électrique, de nouvelles fonctionnalités pour l'application My BMW ou encore de nouvelles teintes pour certains modèles.

Un nouveau moteur diesel et un iX3 plus efficace

L'une des nouveautés les plus intéressantes, c'est l'introduction d'un nouveau moteur pour la BMW Série 4 Cabriolet. La M440d xDrive, la variante diesel la plus puissante dotée d'un six cylindres 3,0 litres développant 340 chevaux et 700 Nm, a été ajoutée à la gamme. De série, la voiture est équipée de la transmission automatique Steptronic à huit rapports et du différentiel M Sport.

La transmission automatique à huit rapports sera également proposée de série sur les versions 18d de 150 chevaux sous le capot des BMW X1 et X2, tandis que les Série 1, X2 et X3 auront le droit à une nouvelle teinte à leur nuancier avec l'ajout de la couleur "Skyscraper Gray". Les Série 1 et Série 2 Gran Coupé ont également le droit à un nouveau gris mat issu du catalogue BMW Individual, et les X3 et X4 pourront maintenant être commandés en rouge aventurine.

En outre, comme pour la BMW i4 et le iX, le iX3 bénéficiera également d'une nouvelle gestion thermique de la batterie. À proximité d'une station de recharge (programmée par le système de navigation), la voiture s'assure en amont que la batterie parvienne à une température idéale avant d'entamer la charge pour bénéficier d'une capacité de recharge maximale dès le début.

De nouvelles fonctionnalités pour l'application My BMW

L'application My BMW a également été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités. À partir de cet automne, les images transmises par le service Remote 3D View seront stockées dans une galerie, avec des détails sur le lieu et l'heure des prises de vue. L'application permettra également aux utilisateurs de gérer la climatisation et la ventilation à distance.

Des données actualisées sur l'état des pneumatiques seront également disponibles. En pratique, vous aurez un diagnostic presque complet de l'état de vos pneus grâce aux valeurs de température et à celles mesurées par le système de contrôle de pression. Le logiciel se basera également sur la vitesse moyenne pour établir une prévision de la durée de vie restante des pneumatiques.

Une nouvelle série spéciale pour l'i3

Enfin, la BMW i3 Unique Forever Edition fait également ses débuts. Cette série spéciale sera produite à 2000 unités. La voiture sera disponible, au choix, avec un rouge aventurine métallisé et des inserts gris métallisés, ou avec une teinte grise et des inserts de couleur cuivrée. L'habitacle bénéficiera de quelques rappels de la couleur de la carrosserie.

Parmi les autres éléments distinctifs, notons également la présence d'un insert noir au niveau du pare-chocs arrière, une sellerie en cuir "Vernasca Dark Truffle", des appuis-tête avec l'inscription "Unique Forever" et la présence de badges "One of 2000".