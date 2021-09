On ne peut pas dire que les dernières productions de la firme bavaroise, esthétiquement parlant, aient rencontré un franc succès. Entre la BMW Série 4 et son immense calandre, l'iX et son design plutôt audacieux ou encore le dernier concept-car présenté au Salon de Munich, la marque allemand ne laisse personne indifférent. Il n'y a guère que la nouvelle BMW Série 2, présentée il y a quelques semaines, qui échappe aux critiques.

Mais dans la gamme BMW, il y a aussi des voitures qui mettent à peu près tout le monde d'accord, comme la Série 3, qui s'apprête à recevoir un petit restylage de mi-carrière. Là encore, certains se souviennent du restylage de la BMW Série 7 il y a deux ans et l'arrivée d'une opulente calandre. Mais pour sa Série 3, BMW préfère jouer la carte de la continuité, comme en témoignent ces nouvelles photos espion.

Nos photographes ont ainsi repéré le prototype de la prochaine BMW M340i, et au-delà du fait qu'il s'agit de la "petite M3" en quelque sorte, elle nous en a aussi beaucoup appris sur les nouveautés qui arriveront sur la future Série 3. Esthétiquement, il n'y aura pas de gros changements, hormis peut-être au niveau des boucliers avant et arrière, ou encore de la signature lumineuse des optiques.

La vraie nouveauté, ce sera à l'intérieur, avec l'arrivée du nouveau système BMW iDrive de huitième génération récemment inauguré sur le BMW iX. La planche de bord change donc totalement avec l'arrivée d'une double dalle. Le système d'instrumentation repose sur un écran de 12,3 pouces et le système d'info-divertissement voit plus grand avec un écran de 14,9 pouces. La configuration devrait être la même que sur la nouvelle BMW i4.

Concernant les motorisations, c'est encore la grande inconnue en ce qui concerne une version 100 % électrique, une version qui devrait s'appeler i3 et ne reposerait pas sur les mêmes bases que la Série 3. Des versions hybrides rechargeables mises à jour devraient être présentées également, tandis que BMW ne fera pas l'impasse (du moins pas encore) sur les traditionnelles motorisations thermiques.