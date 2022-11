Le portefeuille actuel de BMW comprend des véhicules dotés de toutes sortes de groupes motopropulseurs - essence, diesel, hybride, électrique et même hydrogène. Nous vivons à une époque où les consommateurs trouvent des motorisations plus adaptées à leurs besoins, et il ne faut pas s'étonner que certains optent pour un V8 biturbo, tandis que d'autres préfèrent une batterie électrique.

La bonne nouvelle, c'est que la gamme de modèles BMW compte de nombreux véhicules très rapides, quel que soit le type de motorisation qui vous intéresse le plus.

Cette nouvelle drag race signée des anglais de Carwow nous montre en action deux des machines les plus rapides que les Bavarois vendent actuellement. La M8 Competition et la iX M60 ne peuvent pas être plus différentes - l'une est un grand coupé GT qui aspire à la performance, tandis que l'autre est un grand SUV familial doté d'un moteur 100 % électrique. Comparons les chiffres et voyons lequel des deux a un avantage avant que la course ne commence.

Sous le capot, l'élégant coupé est équipé d'un moteur 4,4 litres biturbo développant 625 chevaux et 750 Newton-mètres de couple. Une boîte automatique à convertisseur de couple à huit rapports transmet la puissance aux quatre roues et une fonction de launch control qui permet des départs arrêtés canons. La voiture à quatre places pèse 1 975 kilogrammes.

Face à elle, la iX en finition M60 utilise un groupe motopropulseur entièrement électrique à deux moteurs avec un bloc-batterie de 105 kWh (nos collègues de Carwow indiquent la capacité de la batterie en kilowatts, ce qui n'est pas correct). De quoi générer 619 ch et 1 100 Nm de couple instantané. Il est toutefois nettement plus lourd que la M8 Competition, puisqu'il pèse 2 584 kg. Donc, pour résumer, le SUV électrique est légèrement moins puissant, bien plus lourd, mais possède un couple plus élevé.

Après cette introduction, c'est enfin l'heure de la course de vitesse. La vidéo présente plusieurs batailles différentes dans lesquelles les voitures sont dans différents modes de conduite. Vous allez sûrement être très surpris par certains des résultats, alors assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'au bout.