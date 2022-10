BMW et Audi électrifient leurs gammes. Les deux constructeurs allemands proposent des modèles puissants aux consommateurs. La nouvelle vidéo de Carwow oppose les deux véhicules électriques les plus puissants des deux marques, l'Audi RS E-Tron GT et le BMW iX M60.

Le BMW iX M60 est équipé de deux moteur produisant 619 chevaux et 1 100 Nm de couple. L'Audi RS E-Tron GT développe plus de puissance, avec 646 chevaux. Cependant, l'Audi possède moins de couple, avec 830 Nm.

L'avantage de l'Audi est son poids, qui est de 2 347 kg, contre 2 584 kilogrammes pour le BMW. Le BMW a aussi une plus grosse batterie, 105 kWh contre 84 kWh pour l'Audi.

Le BMW a eu du mal à décoller de la ligne lors de la première course. Le launch control du SUV fût lent à s'enclencher, donnant à l'Audi une avance considérable dès le départ que le iX n'a pas pu combler. La deuxième course a été beaucoup plus serrée, avec un bien meilleur départ pour le BMW. Cependant, l'Audi a pu se détacher à la fin, franchissant la ligne d'arrivée en première. L'Audi a terminé la course de 400 m en 11,4 secondes, tandis que le BMW a mis 11,8 secondes.

Les deux voitures se sont ensuite affrontées dans deux courses en départ lancé, l'une à partir de 48 km/h et l'autre à partir de 80 km/h. Le BMW a pris de l'avance au début de la première course, mais elle n'a pas pu la conserver, car la RS E-Tron GT a pu rattraper et dépasser l'iX avant que les deux voitures ne franchissent la ligne d'arrivée.

La deuxième course a été plus serrée entre les deux voitures, ces dernières restant à égalité pendant la majeure partie de la course. Cependant, l'Audi est une fois de plus capable de prendre de l'avance juste avant de franchir la ligne d'arrivée.

La seule épreuve que la BMW a remportée est le test de freinage. Le BMW s'est arrêtée à une distance plus courte que l'Audi, même si cette dernière était plus légère. La berline élégante a peut-être battu le gros SUV, mais les courses montrent que le BMW n'a pas été ridicule, loin de là.

