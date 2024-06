Après que la Porsche Taycan a reçu un rafraîchissement complet plus tôt cette année, il semble juste que le modèle jumeau suive le même chemin. Saluez l'Audi E-Tron GT 2025, qui bénéficie d'une série de mises à jour visant à augmenter la puissance, la vitesse de charge et l'autonomie. À l'avenir, trois versions distinctes seront proposées : S E-Tron GT, RS E-Tron GT et le modèle phare RS E-Tron GT Performance.

La nouvelle version la plus performante est le véhicule de série le plus puissant jamais produit par Audi. Il développe 912 chevaux, mais reste derrière le monstre qu'est le Taycan Turbo GT de 1 019 chevaux. En plus d'être la voiture la plus puissante à porter les légendaires quatre anneaux, elle est aussi la plus rapide. Il ne lui faut que deux secondes et demie pour atteindre 100 km/h, soit deux dixièmes de seconde de moins que la Porsche.

Les versions inférieures ne sont pas lentes ou sous-motorisées. La RS E-Tron développe 845 ch pour un sprint en 2,8 secondes, tandis que la E-Tron de base développe 671 ch pour un sprint en 3,4 secondes. Les modèles estampillés RS atteignent une vitesse maximale de 250 km/h, tandis que la version d'entrée de gamme se contente d'une vitesse légèrement inférieure, de 245 km/h. Les trois modèles sont équipés d'une configuration à deux moteurs permettant la transmission intégrale. Audi précise qu'une configuration à un seul moteur et à traction arrière n'est pas prévue.

Au-delà de la puissance et de la vitesse nouvellement acquises, la berline électrique bénéficie d'une batterie améliorée. La capacité énergétique utilisable est passée de 84 kWh à 97 kWh, tandis que le poids a diminué de 9 kilos. Toutefois, le pack de batteries pèse encore 625 kg. Autre bonne nouvelle, la batterie supporte désormais une puissance de charge maximale de 320 kW, contre 270 kW auparavant. Dans des conditions de charge idéales, la batterie passe de 10 à 80 % en 18 minutes. Il ne faut donc que 10 minutes pour recharger le véhicule et obtenir une autonomie de 280 km.

La batterie n'est pas la seule pièce à avoir perdu du poids, puisque le moteur électrique arrière a été allégé d'environ 10 kg. Si vous recherchez l'efficacité, vous devrez renoncer aux modèles RS et opter pour la S de base. Audi vante une autonomie maximale de 608 km, calculée selon le cycle WLTP.

Même le modèle d'entrée de gamme bénéficie d'une nouvelle suspension pneumatique à deux chambres et deux soupapes. Cette configuration active peut abaisser la voiture de 5 à 7 cm en quelques secondes pour maximiser le confort lors du passage des bosses. Pour la RS E-Tron GT Performance, la suspension bénéficie d'un mode performance dédié, adapté à l'utilisation sur circuit.

Bien que l'E-Tron GT semble venir du futur, il y a de jolis clins d'œil au passé. Par exemple, les jantes forgées de 21 pouces reprennent celles du concept Audi Avus Quattro de 1991. À l'intérieur, le tableau de bord numérique de la RS E-Tron GT Performance est blanc et fait référence à la RS2 Avant de 1994.

Audi indique que la 2025 S E-Tron GT coûtera 126 000 € en Allemagne, où la RS E-Tron GT coûte 147 500 €. La RS E-Tron GT Performance est commercialisée à 160 500 €.