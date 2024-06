C'est aussi le cas pour vous ? La voiture sur la photo ci-dessus n'a pourtant jamais eu 30 ans. On la voit encore trop souvent circuler sur les routes. Mais le temps est irréversible, comme le constatait déjà le poète romain Virgile. Et c'est un fait : la première génération de l'Audi A4 a effectivement été lancée en 1994.

L'auteur de ces lignes se demande alors ce qu'il a fait en 1994. Eh bien, il se dirige plus bien que mal vers le baccalauréat. L'équipe allemande est elle aussi en mauvaise posture lors de la Coupe du monde de football 1994 : elle est éliminée en quart de finale par des Bulgares honteusement sous-estimés. Pas terrible pour nous, les jeunes : Helmut Kohl est réélu chancelier fédéral. En Italie, Silvio Berlusconi l'emporte avec son parti Forza Italia.

Le Rwanda se transforme en abattoir, la guerre fait rage en Bosnie, Nelson Mandela devient président de l'Afrique du Sud, La Liste de Schindler rafle les Oscars. À la radio, l'eurodance et Ace of Base dominent. Et un certain Michael Schumacher devient le premier Allemand à remporter le Championnat du monde de Formule 1. En 1994, un litre de super coûte environ 1,56 DM en Allemagne, soit une juteuse augmentation de 17 pfennigs par rapport à l'année précédente.

Optique de luxe

Revenons à la nouvelle Audi A4 de l'époque. Elle se heurte à une concurrence toute fraîche comme la Citroën Xantia, la Ford Mondeo, l'Alfa Romeo 155 ou la Mercedes Classe C. Certains journalistes, et non des moindres, se sentent fortement rappelés par l'Audi A8. Le vaisseau amiral de la marque démarre également en 1994.

Tant la partie avant que la ligne des fenêtres ressemblent sans doute à celles de sa grande sœur. L'A4 mesure 4,48 mètres de long, 1,73 mètre de large et 1,41 mètre de haut. Elle est donc un demi-mètre plus courte que l'A8. La carrosserie de l'A4 n'est certes pas en aluminium, mais elle est entièrement galvanisée. Audi offre une garantie de dix ans contre la perforation par la rouille.

Les essayeurs de l'ADAC allemand reconnaissent rapidement que l'A4 vise BMW et Mercedes avec les mêmes vertus que l'A8 : « En matière de solidité, la concurrence devrait à l'avenir prendre exemple sur Ingolstadt et non l'inverse ». Notre voiture n'a que 1900 kilomètres au compteur, c'est donc presque une voiture neuve. Il n'est donc pas étonnant que l'on se demande bientôt ce qui peut bien avoir 30 ans ici.

L'extérieur de la première Audi A4 est toujours aussi moderne. Ce n'est pas sans raison que la B5, comme on l'appelle en interne, n'a pas connu de lifting majeur en sept ans de construction. En 1996, les clignotants jaunes disparaissent des feux arrière, suivis en 1999 par une mise à jour du modèle. À l'intérieur, la finition est solide, la commande est presque intuitive. L'absence de grands écrans et de systèmes d'avertissement tintinnabulants est particulièrement rafraîchissant. Monter à bord, attacher sa ceinture et démarrer.

Les collègues du groupe

L'A4 de 1994 est basée sur la nouvelle plate-forme B5 (PL45). Celle-ci deviendra plus tard la base de la VW Passat B5 (type 3B), de l'Audi A6 C5 et de la Skoda Superb I. La Passat et surtout la Superb offrent beaucoup plus de place à l'arrière que l'Audi A4 en raison d'une structure différente. Les moteurs, les boîtes de vitesses et la propulsion de la Passat et de la Superb correspondent toutefois à ceux de l'A4 B5. Le moteur de la Passat et de la Superb est également monté longitudinalement - comme celui de l'A4. Le système de transmission intégrale quattro d'Audi a été repris dans la Passat.

Revenons à l'Audi que nous conduisons en tant que berline, le break appelé Avant apparaît début 1996. On remarque immédiatement l'excellente visibilité vers l'extérieur, de grandes fenêtres le permettent. À l'arrière, l'espace n'est que moyen, ce que la presse critique déjà dans les années 1990. Sous le capot se trouve la technologie turbo, notre voiture est une 1.8 T Quattro de 150 ch, prix neuf de l'époque 50.400 DM sans les options.

Un turbo intemporel

Les moteurs diesel TDI, économiques mais peu silencieux, sont nettement plus appréciés. Le 1.8 T est destiné à une clientèle sportive : 8,3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et 222 km/h en pointe. Seul le six cylindres 2,8 litres de l'A4 peut rivaliser, son petit frère de 2,6 litres est plus lent.

Qu'est-ce qui frappe pendant la conduite ? La boîte de vitesses à cinq rapports est facile à manœuvrer. La suspension de l'A4 est certes ferme, mais elle offre encore suffisamment de confort résiduel. Dans l'ensemble, elle avance rapidement. La sonorité n'est évidemment pas à la hauteur des légendaires cinq cylindres d'Audi, mais elle transmet une note non dénuée de charme.

Une voiture parfaite pour le long terme, l'Audi A4 B5. Avec laquelle on peut s'imaginer rouler encore 30 ans. L'occasion est actuellement propice, au sens propre du terme. En raison de sa forme encore fraîche, presque personne n'a envisagé la première A4 comme voiture de collection. Les braves moteurs essence atmosphériques 1.6 (101 ch) et 1.8 (125 ch) en version berline sont des bonnes affaires particulièrement avantageuses pour les retraités qui les entretiennent.