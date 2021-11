Citroën a bâti son image de marque sur plusieurs facteurs, dont le confort, grâce notamment à un système de suspension révolutionnaire : l'hydropneumatique. Le système est plutôt simple et a évolué tout au long de son cycle de vie chez Citroën, de 1954 et la première DS, à 2017 et la dernière C5.

Ce système utilise une pompe haute pression entraînée par le moteur, et depuis les C5 par un moteur électrique, couplée à un accumulateur qui assure la distribution du liquide hydraulique sous pour les différents usages. Cette pression permet, suivant les véhicules et les époques, l'assistance de la direction, du freinage, de la commande de l'embrayage et de la commande de boîte de vitesses.

Comme toute suspension, son rôle est de filtrer les irrégularités de la route pour ne pas les transmettre à la caisse du véhicule et d'amortir les mouvements associés. Ce système était particulièrement apprécié des personnes souffrant de mal de dos. En outre, l'utilisation de la haute pression hydraulique permet d'assurer une hauteur constante au-dessus du sol et ce, quel que soit le chargement. Le revers de la médaille, c'est que certains passagers pouvaient aussi être malades.

À l'époque de la DS, Citroën avant fait la promotion de sa suspension en démontrant que la voiture était capable de rouler sur trois roues. L'intérêt, c'était de pouvoir, par exemple, se mettre en sécurité après une crevaison, ou encore de changer un pneu sans cric. Évidemment, certains clients ont voulu mener cette même expérience, souvent à faible allure, donnant ainsi lieu à des scènes parfois insolites.

Aujourd'hui, c'est une scène tout aussi insolite mais beaucoup plus dangereuse qui nous intéresse, puisque deux conducteurs de Citroën Xantia équipées de la suspension hydraulique se sont filmés en train de rouler à 200 km/h sur autoroute avec seulement trois roues. L'expérience ne s'est pas mal terminée, heureusement, même si les maintiens de trajectoires semblent plus que compliqués à certains moments.

Aujourd'hui, la suspension hydropneumatique n'est plus chez Citroën, remplacée par un système d'amortissement à butées hydrauliques que nous retrouvons notamment sur les berlines de la gamme, comme la Citroën C4 ou encore la nouvelle C5 X. Le Citroën C5 Aircross est aujourd'hui le seul SUV de la firme aux chevrons à en être équipé.