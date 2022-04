Cette fois, c'en est vraiment terminé pour la Ford Mondeo en Europe. Le dernier exemplaire est sorti des chaînes de montage le 4 avril dernier, l'occasion pour un ingénieur de partager sur Linkedin la photo de la dernière unité. Produite à Valence, en Espagne, il s'agit d'un break peint en gris avec des rails de toit couleur aluminium.

Cela fait près de 29 ans que la Ford Mondeo est sur le marché, mais elle doit désormais s'en aller pour faire de la place aux nouvelles générations. Enfin, pas tout à fait, car une nouvelle Ford Mondeo a été présentée il y a quelques mois, et comme vous le savez, elle ne sera commercialisée qu'en Chine.

"La principale raison de l'arrêt de la production de la Mondeo est due à l'évolution des préférences des clients. Ford fait évoluer sa gamme de véhicules de tourisme en Europe pour répondre aux besoins changeants des clients alors que nous nous dirigeons vers un avenir tout électrique", a déclaré un porte-parole de Ford à Autocar.

La Ford Mondeo est en quelque sorte victime des SUV. Le constructeur à l'ovale bleu a parfaitement su surfer sur cette tendance en lançant plusieurs modèles afin d'occuper plusieurs segments de marché. Ses clients peuvent choisir entre la Ford Puma, la Ford Kuga, l'Ecosport, le Mach-E ainsi que l'Explorer.

La marque américaine n'est pas un cas isolé. Volkswagen a lui aussi stoppé la production de sa Passat dans sa carrosserie berline. Le constructeur n'assemble plus que la déclinaison break qui semble rencontrer plus de succès. Citroën a emprunté un chemin similaire en transformant sa C5 en SUV. Si vous tenez absolument à vous offrir une berline, il ne vous reste plus qu'à frapper à la porte de Peugeot avec sa 508 ou de Skoda qui continuera à commercialiser sa Superb.