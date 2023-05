D'importants changements sont en vue pour l'Audi A4. Comme nous le savons depuis un certain temps (et comme l'a confirmé la société elle-même), la berline et la voiture familiale endothermiques adopteront le numéro impair "A5" pour se différencier des variantes électriques identifiées par la désignation du numéro pair.

Au-delà du nom, cependant, la nouvelle génération se prépare à changer à l'intérieur et à l'extérieur, avec des débuts officiels qui pourraient avoir lieu d'ici la fin de l'année 2023.

Les différences se situent au niveau des détails

Nos photographes ont capturé deux prototypes de l'A5 et de la S5 lors d'essais routiers et sur le circuit du Nürburgring. Par rapport aux précédentes observations, il n'y a pas de changements majeurs, les deux modèles étant toujours recouverts d'un épais camouflage sur l'ensemble de la carrosserie.

Les formes, en revanche, sont définitives, à tel point que l'on voit clairement le dessin de la calandre Singleframe et de la calandre trapézoïdale, ainsi que le graphisme des nouveaux phares à LED. D'ailleurs, les deux Audi se distinguent déjà clairement, la S5 se reconnaissant à la présence de quatre sorties d'échappement et d'un système de freinage dédié avec des disques surdimensionnés.

Les innovations se retrouveront également à bord, avec un système d'infodivertissement doté d'un écran en porte-à-faux et un combiné d'instruments entièrement redessiné.

Moteurs possibles

La nouvelle génération de l'A5 sera équipée de moteurs électrifiés en version légère et plug-in. Audi devrait introduire de nouveaux moteurs 2,0 litres mild-hybrid à essence d'au moins 150 à 170 ch, en plus des variantes diesel dont la puissance devrait varier entre 140 et 150 ch et les 350 ch de la S5 TDI.

Le haut de gamme devrait rester la RS 5, avec un V6 2,9 qui pourrait être converti en un groupe motopropulseur hybride rechargeable. La puissance devrait augmenter de manière significative par rapport aux 450 ch actuels pour se rapprocher le plus possible des 680 ch de la Mercedes C 63 AMG rivale (également hybride rechargeable, mais avec un quatre cylindres de 2 litres).