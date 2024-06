Les SUV coupés ont désormais une présence constante et croissante dans les listes de prix de nombreux constructeurs, premium surtout, et le groupe devrait encore s'agrandir prochainement avec l'arrivée de l'Audi Q6 e-tron Sportback, attendue entre fin 2024 et début 2025. La version coupé du SUV intermédiaire électrique d'Ingolstadt reprendra le style de sa grande sœur Q8 e-tron Sportback.

Des lignes plus épurées donc, que nous avons voulu anticiper dans notre rendu exclusif.

Imposante et sinueuse

Commençons par ce qui ne changera pas : la face avant. La calandre strictement fermée, les feux horizontaux fins et les prises d'air resteront en place, conférant à l'Audi Q6 e-tron Sportback une présence massive sur la route. L'arrière, avec une lunette arrière inclinée se terminant par un soupçon d'aileron, viendra alléger l'apparence générale. Comme sur le Q8 e-tron Sportback.

La longueur devrait ainsi augmenter d'une poignée de centimètres pour atteindre 4,8 mètres (le SUV Q6 e-tron mesure 4,77 mètres). Les flancs pourraient également évoluer, avec quelques nervures supplémentaires destinées à donner une allure plus sportive.

Audi Q6 e-tron Sportback présenté par Motor1.com

En ce qui concerne l'intérieur, rien ou presque ne devrait changer, du moins au niveau de l'habitacle. En fait, le toit incliné volera presque certainement quelque chose en termes de capacité de chargement, passant sous les 526 litres enregistrés par le Q6 e-tron. Une descente qui partira du montant arrière, afin de ne pas pénaliser la hauteur du toit, permettant ainsi aux passagers les plus grands d'être à l'aise.

Audi Q6 e-tron, l'intérieur Audi Q6 e-tron, le coffre

Quelques chevaux en plus ?

L'Audi Q6 e-tron Sportback sera basée sur la plateforme EPP du SUV Q6, avec des versions à traction intégrale ou arrière et des batteries de 79 kWh ou 95 kWh nets, selon la taille du moteur. Les puissances iront de 326 à 516 ch, cette dernière étant réservée à la SQ6 e-tron Sportback, la plus puissante du groupe.

Cependant, nous ne serions pas surpris par l'arrivée d'une version encore plus puissante, donnant naissance à l'Audi RSQ6 e-tron Sportback.