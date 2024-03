Ces derniers jours, les marques du groupe Volkswagen enchaînent les conférences de presse, occupées à présenter les chiffres pour 2023, ainsi que les stratégies industrielles et les produits pour les années à venir. Aujourd'hui, c'était au tour d'Audi (+17,4 % d'immatriculations par rapport à 2022), qui a annoncé à cette occasion le lancement de 20 nouveaux modèles (nouveaux modèles, nouvelles générations et restylages) entre 2024 et 2025.

La plus grande offensive de produit de l'histoire de la marque aux quatre anneaux, tout juste après la présentation du Q6 e-tron, un SUV 100% électrique et premier modèle d'Ingolstadt basé sur la plateforme PPE. Une première étape qui, en 2024, verra également l'arrivée de l'A6 électrique et des nouvelles générations d'A5 et de Q5, pour lesquelles des mécaniques entièrement nouvelles sont prévues.

Plateforme "Premium Combusion"

C'est le nom de la nouvelle plateforme dont les détails techniques n'ont pas été dévoilés mais qui, au vu de l'acronyme, pourrait partager certains aspects avec la PPE (Premium Platform Electric) susmentionnée. Elle fera ses débuts sur les nouveaux Q5 et A5, attendus au cours du second semestre 2024, et sera utilisée pour d'autres modèles.

En ce qui concerne la nouvelle Audi A5, comme nous l'avons déjà signalé lors de la publication des différentes photos espions, il s'agira, tout simplement, de la nouvelle A4 avec un nouveau nom. En effet, Audi dédiera les numéros pairs aux modèles électriques et les numéros impairs à ceux dotés de moteurs thermiques et électrifiés.

Audi A5 Avant, photo espion Audi Q5 2024, photo espion

La berline/break et le SUV ne seront pas les seules nouveautés d'Audi en 2024 : la nouvelle A6 e-tron fera ses débuts à l'été en tant que berline, tandis que l'Avant arrivera plus tard. Une berline et un break 100 % électriques, anticipés il y a quelque temps par deux concepts, également basés sur la PPE.

"Notre vision est très claire. Nous nous engageons pleinement dans la mobilité électrique", a déclaré Gernot Döllner, PDG d'Audi, lors de la conférence de presse. En effet, l'objectif de l'entreprise est de devenir un constructeur 100 % électrique à partir de 2033, tout en soulignant la nécessité d'une approche souple : "S'il y a des fluctuations dans la transition, nous pouvons réagir".

En parlant de transition, les plans de l'entreprise sont confirmés et, à partir de 2026, seuls des modèles alimentés par batterie seront présentés, mais les moteurs traditionnels (y compris les groupes motopropulseurs rechargeables) resteront dans la gamme jusqu'en 2033.

Audi A6 e-tron Avant Audi A6 e-tron Avant Concept

L'avenir d'Audi

Mais quelles seront les nouveautés d'Audi en 2024/2025 ? Après les débuts de l'A3 restylée et du Q6 e-tron, nous attendons l'A5, l'A6 et le Q5 plus tard dans l'année. En 2025, ce devrait être au tour de la nouvelle A7 et du vaisseau amiral A8, probablement uniquement disponible en version électrique, de rivaliser avec la BMW i7 et la Mercedes EQS dans le segment des berlines haut de gamme alimentées par batterie.

Audi Q6 e-tron Audi A3 (2024)

Lors de la conférence de presse, Gernot Döllner a également parlé d'une nouveauté 100 % électrique qui serait positionnée en dessous du Q4, actuellement le modèle d'entrée de la gamme e-tron. Il pourrait s'agir du nouveau Q2, basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen.