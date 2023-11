Le break électrique Audi A6 E-Tron Avant est en cours de développement en même temps que la variante électrique de la berline. Celle-ci porte un camouflage sur la quasi-totalité de l'extérieur, mais la carrosserie de série semble se cacher sous le camouflage.

Une carrosserie définitive ?

L'aérodynamisme est une priorité pour les véhicules électriques, car il est important de fendre l'air avec peu de traînée pour maximiser l'autonomie entre les charges. La nouvelle A6 E-Tron Avant a un nez lisse, et la seule ouverture est l'entrée trapézoïdale dans le bouclier inférieur. Les phares superposés, surmontés de feux plus fins, ajoutent de la personnalité au visage du véhicule. Le capot est bas et présente un style plat.

Galerie: Audi A6 Avant E-Tron Spy Photos

11 Photos

Les photos de profil du break offrent une autre perspective de la forme élégante du véhicule. Le pare-brise est fortement incliné et le toit forme un léger arc de cercle. De plus, ce véhicule de développement est équipé de caméras orientées vers l'arrière, montées sur des tiges, au lieu des traditionnels rétroviseurs latéraux. Les flancs du break sont en grande partie lisses, à l'exception d'un pli qui remonte en diagonale entre les passages de roue.

À l'arrière, la vitre du hayon présente un angle prononcé, similaire à celui du pare-brise. Un petit aileron dirige le flux d'air au-dessus de la vitre. Les feux arrière horizontaux sont minces et présentent des arêtes vives à chaque extrémité. La partie inférieure du bouclier présente des morceaux de l'habillage camouflage qui se détachent.

Audi veut différencier les modèles EV et ICE

La nouvelle gamme A6 reposerait sur la plateforme PPE, qui est également à la base du Q6 E-Tron et du Porsche Macan EV. Audi aurait également prévu une nouvelle nomenclature de modèles. Les modèles dont le nom comporte un chiffre pair seraient électriques, tandis que les véhicules dont le nom comporte un chiffre impair seraient dotés d'un moteur à combustion.

Galerie: Audi A6 Avant e-tron Concept

37 Photos

Audi a dévoilé le concept E-Tron Avant en 2022. Il semble que la version de production sera une version plus subtile de ce véhicule. Les boucliers avant et arrière de la version de production ne sont pas aussi agressifs que ceux du prototype, mais le reste du véhicule présente un style similaire.

La date officielle de lancement de la gamme A6 électrique reste un mystère. Nous pensons qu'il y aura des variantes S et RS, mais qu'elles n'arriveront pas immédiatement.