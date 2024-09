Longueur: 4 930 mm

Largeur : 1 920 mm

Hauteur : 1 560 mm

Empattement : 2 940 mm

Coffre : 502/1.422 litres

L'Audi A6 devient électrique. La berline et la familiale (maintenant connues sous le nom d’e-tron Sportback et d’e-tron Avant) abandonnent entièrement les moteurs à combustion interne pour devenir exclusivement alimentées par batterie.

Une transition radicale pour un modèle qui a toujours été parmi les plus vendus de sa catégorie et qui est en concurrence directe avec les BMW Série 5 et Mercedes Classe E. Approfondissons ses connaissances et jetons un œil aux dimensions et à la capacité du coffre.

Audi A6 e-tron, dimensions

Les dimensions sont sensiblement comparables à celles de la berline A6 à moteur à combustion interne. La longueur de l'A6 e-tron Sportback est de 4,93 mètres (-1 cm sur l'A6 thermique), tandis que la largeur est de 1,92 m (+3 cm).

Audi A6 e-tron Sportback

La hauteur est la valeur qui a le plus changé par rapport au modèle hybride, l'Audi électrique étant 10 cm (1,56 m) plus haute, également en raison du plancher dans lequel est installée la batterie. L'empattement est également très similaire, soit 2,94 m (+2 cm).

Audi A6 e-tron Sportback, habitabilité et coffre

Comme le suggèrent ses dimensions extérieures, l’A6 e-tron Sportback est accueillante aussi bien pour les passagers avant que ceux à l'arrière. En fait, ceux qui sont assis à l'arrière disposent de beaucoup d'espace pour les jambes, grâce à l'excellent empattement de l'Audi.

Même s'il s'agit d'une berline aux formes élancées, presque dignes d'un coupé, l'A6 e-tron Sportback peut compter sur un bon volume de coffre. En effet, le volume minimum est de 502 litres, avec la possibilité de l'étendre à 1 422 litres en rabattant la rangée arrière en mode 40:20:40.

Audi A6 e-tron Sportback, le coffre

Entre autres, la possibilité d'abaisser le siège central est utile lorsque l'on souhaite charger des objets longs comme des bâtons ou des skis. De plus, dans le coffre on retrouve également un espace de 27 litres, principalement destiné au câble de recharge. Ce compartiment peut être ouvert d'un geste coulissant sur la tôle.

Audi A6 e-tron Sportback, les concurrentes aux dimensions similaires

La gamme de rivales de l’A6 e-tron Sportback est assez limitée. En fait, il existe actuellement très peu de produits phares électriques sur le marché. Certes, les rivales les plus directes sont la BMW i5 et la Mercedes EQE, la Bavaroise étant la plus grande voiture parmi tous les modèles pris en considération. La Model S possède le plus grand coffre de tous.