Quel que soit le nombre d'univers, il n'y en a pas un dans lequel la Lamborghini Revuelto et la Tesla Model S Plaid soient rivales. La première est une supercar, à moteur V12, sortie l’année dernière. Face à elle, une version plus puissante d’une berline électrique qui existe depuis 2012. Mais malgré des différences évidentes, les deux ne sont pas si éloignées en termes d’accélération en ligne droite.

Carwow les a alignés pour une série de courses de dragsters suivies de courses avec départ lancé et d'un test de freinage. Alors que la Lambo était entièrement d'origine, la Plaid bénéficiait de quelques améliorations pour refléter le package "Track" (piste) proposé par Tesla. Ainsi, le véhicule électrique haute performance a reçu des freins plus robustes et une suspension sport abaissée, tout en mettant l'accent sur la vitesse de pointe.

Rapides mais...

Même si la Model S haut de gamme était globalement la voiture la plus rapide lors de cette confrontation, quelque chose d’autre a retenu notre attention. Les deux véhicules ont souffert de problèmes logiciels, dont la plupart ont été résolus à l'ancienne en les éteignant et en les rallumant.

Cependant, plus un véhicule moderne est complexe, plus il est probable qu'il présente des problèmes, qu'ils soient logiciels ou matériels. Mais ne vous méprenez pas : la technologie est excellente, à condition qu'elle fonctionne comme annoncé et que le groupe d'instruments ne s'illumine pas comme un arbre de Noël.

En ce qui concerne les performances, il est toujours fascinant de voir à quel point la Model S peut jouer dans la cour des grands malgré le fait qu'elle soit une voiture âgée de 12 ans. La Plaid est près de sept fois moins chère que la Revuelto, mais elle n'a pas le prestige d'une voiture floquée du taureau enragé, sans même parler du V12 (bien qu'il soit hybride).

Cependant, le Plaid a récemment trouvé son égal puisque le Lucid Air Sapphire est le nouveau roi de la piste parmi les véhicules électriques à quatre portes. Et il vaut mieux, étant donné que cette dernière coûte près de 225 000 €. La Taycan Turbo GT et la prochaine Audi RS E-Tron GT Performance, plus performante, auront également leur mot à dire.