C'est un peu fou de se dire que nous vivons à une époque où Ferrari fabrique un SUV. Ce serait encore plus fou si la marque était seule sur le marché, mais c'est en fait l'une des dernières marques de luxe à proposer un tel modèle.

Ferrari a bien fait les choses avec un gros V12 et une carrosserie élégante, mais est-ce suffisant pour revendiquer la couronne du SUV le plus rapide dans une course d'accélération de 400 mètres ? Une nouvelle vidéo de Carwow répond à la question en l'opposant à la Lamborghini Urus.

Le cheval affronte le taureau

Le moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres de la Ferrari développe 725 chevaux et 714 Nm de couple. L'Urus est équipé d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres qui développe 666 chevaux, moins que la Ferrari, mais plus de couple avec 848 Nm. La Lamborghini est équipée d'une transmission intégrale, tout comme la Ferrari, et elle est un peu plus lourde que cette dernière : 2 150 kg contre 2 033 kg.

Les courses au quart de mile (400 mètres) ont révélé que les deux SUV étaient très proches l'un de l'autre malgré leurs différences. L'Urus a souvent pris le meilleur départ, mais la Purosangue l'a rattrapé avant la ligne d'arrivée, ce qui a donné lieu à des finales serrées. La Ferrari a remporté deux des trois courses, mais chacune d'entre elles a été bouclée en 11,9 secondes.

La Ferrari a eu des difficultés dans la première course avec les boîtes de vitesses en mode automatique. La Purosangue s'est animée dans les autres courses lorsque le pilote a pu passer les vitesses manuellement. La Ferrari a facilement remporté les autres courses.

Ferrari n'a pas l'intention d'augmenter ses ventes avec un SUV. Elle limite délibérément la production de la Purosangue à seulement 20 % de sa production annuelle, afin que le modèle reste exclusif et cher, sans qu'un seul modèle ne domine les ventes ou ne dilue son identité. Lamborghini a enregistré des ventes record en 2023, grâce à l'Urus, qui a représenté la majorité des ventes de la voiture.