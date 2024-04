Il est difficile de croire que la McLaren P1 a plus de 10 ans. En effet, l'hypercar hybride a franchi les deux chiffres l'année dernière. Cela signifie qu'il est temps de lui donner un successeur, qui rompra apparemment avec certaines traditions de McLaren. Automotive News rapporte que les dirigeants du constructeur britannique ont présenté des informations sur la nouvelle hypercar, dont le nom de code est P18, aux concessionnaires lors d'une conférence à Las Vegas la semaine dernière. Le détail le plus remarquable est sans doute le nouveau V8.

À l'exception de l'Artura à moteur V6 et de la Solus à moteur V10 réservée à la piste, l'itération moderne de McLaren Automotive a toujours utilisé un V8 biturbo. Dérivé d'un moteur de course Nissan des années 1990, ce V8 de 3,8 litres et 4,0 litres a équipé toutes les voitures, de la MP4-12C à la 750S d'aujourd'hui. Ce moteur a été une source de critiques pour l'entreprise. Elle construit de nombreux modèles différents, mais ils se ressemblent tous en raison du moteur largement partagé.

Une source du concessionnaire a déclaré à Automotive News que le V8 de la P18 est une "nouvelle conception" sans rapport avec l'ancien V8 et le V6 à 120 degrés de l'Artura. Dans la P18, le V8 est associé à un système hybride qui est apparemment 70 % plus léger que celui de l'Artura. La puissance devrait dépasser les 1 000 chevaux.

La voiture abandonne apparemment les portes dièdres caractéristiques de McLaren au profit de portes papillon, et il y a toutes sortes de détails aérodynamiques soignés, y compris un splitter actif et un aileron arrière. Il y a également un tuba monté sur le toit et des découpes dans les contreforts pour alimenter et refroidir le V8. McLaren a récemment présenté en avant-première son nouveau langage stylistique et, bien que la marque s'inspire de la F1 des années 1990, la P18 sera une voiture à deux places.