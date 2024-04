Le salon 2024 de Pékin débutant cette semaine, nous sommes en droit de nous attendre à toute une série de concepts cars qui attireront l'attention. MG sera en Chine pour présenter le concept EXE181, une hypercar électrique au design de monoplace. Très près du sol, cet étonnant véhicule électrique ressemble à la Vision Gran Turismo.

La forme en goutte d'eau contribue à un coefficient de traînée remarquablement bas de seulement 0,181, ce qui est mieux que le 0,199 de la Volkswagen XL1 et que n'importe quel autre véhicule de série. Mais certains concepts étaient meilleurs. Le concept Mercedes Vision EQXX de 2022 avait un coefficient de traînée de seulement 0,18, le General Motors Precept de 2000 avait un coefficient de traînée de 0,16, et nous ne pouvons pas oublier la Fiat Turbina de 1954 avec un coefficient de traînée remarquablement bas de 0,14.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle MG EXE181 est l'équivalent moderne d'un concept homonyme de 1959. La voiture en forme d'OVNI qui l'a précédée aurait eu un Cd encore plus bas de 0,12. La marque "britannique", propriété du groupe chinois SAIC Motor, affirme qu'elle n'est pas seulement l'une des voitures les plus aérodynamiques qui soient, mais aussi l'une des plus rapides. Il ne lui faut que 1,9 seconde pour atteindre 100 km/h.

Le Lucid Air Sapphire l'a récemment fait en 1,77 seconde. L'année dernière, la Rimac Nevera a mis 1,74 seconde pour y parvenir. Elon Musk promet que le nouveau Roadster atteindra 100 km/h en moins d'une seconde, mais nous avons honnêtement du mal à le croire.

Quant à la vitesse de pointe, MG ne le dit pas, mais mentionne que l'EXE181 "défie le record de vitesse sur terre". Le concept original datant de la fin des années 1950 a réussi à atteindre 410.24 km/h avec le pilote de course américain Phill Hill au volant.

L'intérieur extrêmement étroit avec un siège central et un harnais de course est tout aussi futuriste et nous rappelle la Lamborghini Egoista. La nouvelle EXE181 a été imaginée avec un levier incorporant un grand écran suggérant que la voiture possède quatre moteurs électriques. Bien que MG reste discret sur les autres caractéristiques techniques, nous pouvons supposer une transmission intégrale et une puissance combinée de plus de 1 000 chevaux.

Les chances de voir une version de production sont probablement très minces, car il s'agit plutôt d'une spectaculaire affaire unique destinée à faire les gros titres, ce qu'elle fait avec succès.