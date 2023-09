Aucune personne n’hésitera entre la Porsche 911 et la Lucid Air à l’achat tant ces deux voitures ont peu de choses à voir mais cela n'a pas empêché Carwow d'orchestrer une course façon dragsters pour voir la Porsche peut encore se battre contre un véhicule électrique.

Le modèle en question est une 911 Turbo S tandis que sa concurrente n’est rien d’autre que la Dream Performance. Il s’agit, ici, des versions haut de gamme du coupé flat-six et de la berline à deux moteurs.

Poids et puissance

Bien que le poids soit l'ennemi de la performance, la réponse instantanée d'un moteur électrique montre que vous pouvez compenser l'encombrement supplémentaire lors d'un test d'accélération en ligne droite, à condition de disposer d'une puissance ridiculement élevé. En l’occurence, l’Air Dream Performance fait pencher la balance à un poids colossal de 2374 kg, ce qui la rend plus lourde de 725 kg face à la Turbo S !

Dans un duel opposant deux voitures thermiques, une telle différence de poids signerait la fin de la course avant même qu’elle n’ait commencé mais la Lucid 100 % électrique embarque 1 111 chevaux et 1389 Nm de couple alors que la Porsche doit se contenter de ses 640 chevaux (ce qui est déjà pas mal) et des 800 Nm de couple de son bi-turbo de 3.7L.

La Taycan Turbo S aurait été une concurrente plus logique pour la Lucid, mais il est intéressant de voir comment une voiture de sport de l'ancienne tient le choc face à une berline familiale de luxe à la motorisation diamétralement opposée.

Attention spoilers :

Habituellement, nous nous attendons à ce que les véhicules électriques démarrent plus rapidement dans une course d’accélération avant que les modèles thermiques ne commencent à rattraper leur retard, mais cette fois ce fût l’inverse. La 911 Turbo S a d’abord pris l’avantage jusqu'à ce que l'Air Dream Performance comble l'écart et remporte les deux premières courses manches. Le système de contrôle de stabilité étant désactivé lors du troisième duel, la Porsche s'est montrée encore plus rapide au départ et a réussi à s'imposer après une photo finish.

En revanche, la 911 n'a eu aucune chance lors des courses suivantes sur départ lancé, quelque soit la distance. Elle s’est, par contre, imposée lors du dernier duel de freinage.