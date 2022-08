Lucid Group dévoile son modèle le plus puissant à ce jour, qui se trouve également être la berline de série la plus puissante au monde ! Présentée pour la première fois au Quail Lodge pendant la Monterey Car Week, la Lucid Air Sapphire est décrite par le constructeur comme la première berline de luxe électrique super-sportive au monde.

Avec trois moteurs électriques développant plus de 1200 chevaux, des freins en carbone-céramique, un kit de carrosserie aérodynamique et une suspension adaptée à la piste, elle n'a qu'un seul but : donner du fil à retordre à la Tesla Model S Plaid !

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de performance : 0-96 km/h en moins de 2 secondes, 0-160 km/h en moins de 4 secondes, le quart de mile (402 mètres) en moins de 9 secondes et une vitesse de pointe dépassant 200 mph (322 km/h). Des chiffres qui peuvent être atteints sans avoir recours à de coûteuses options ni à des routines de préconditionnement prolongées.

La Tesla Model S en PLS

La force motrice à l'origine de ces chiffres phénoménaux est le premier groupe motopropulseur à trois moteurs de Lucid, composé d'une nouvelle unité de propulsion arrière à deux moteurs et d'une unité de propulsion avant à un seul moteur.

Développés et fabriqués en interne par Lucid, les moteurs intègrent le refroidissement du stator par micro-jet et l'enroulement ondulé de la société. La double unité de propulsion arrière présente également une nouvelle technologie d'échangeur de chaleur et un débit de liquide de refroidissement plus élevé. Le système de batterie est également mis à niveau pour une puissance plus élevée et une logique thermique plus précise.

Avec tout ça, le Lucid Air Sapphire délivre encore plus de puissance que les modèles à double moteur les plus puissants de la marque, l'Air Dream Edition Performance de 1111 chevaux et l'Air Grand Touring Performance de 1050 chevaux.

Avec plus de 1200 chevaux (la puissance, le couple et l'autonomie définitifs seront annoncés ultérieurement), la Lucid Air Sapphire n'est pas seulement la berline électrique la plus puissante au monde - elle développe plus de 180 chevaux de plus que la Tesla Model S Plaid - c'est aussi la berline de série la plus puissante au monde, tous types de carburant confondus.

Vectorisation du couple

En plus de fournir un couple camionesque à l'essieu arrière, la double unité de propulsion arrière permet également la vectorisation du couple, qui a plusieurs applications intéressantes. La vectorisation du couple permet aux moteurs arrière de faire pivoter efficacement l'arrière du véhicule en fournissant un couple aux roues arrière dans des directions opposées afin de favoriser la stabilité dans les virages ou en ligne droite.

Bien qu'une configuration basée sur les freins et un système de direction des roues arrière puissent également accomplir cette tâche, Lucid affirme que son système est plus rapide, plus silencieux et plus homogène. Par exemple, dans les virages serrés, le freinage par régénération est appliqué sur la roue intérieure tout en alimentant la roue extérieure, améliorant ainsi la rotation du véhicule dans les virages avec des temps de réponse beaucoup plus rapides.

Freins en carbone céramique et suspension améliorée

Pour donner à l'Air Sapphire une puissance de freinage à la hauteur de ses performances sensationnelles, Lucid a installé des freins massifs en céramique de carbone de série - une option de 20 000 $ sur la Model S Plaid. Le constructeur affirme que ces freins fournissent "une puissance de freinage exceptionnelle et contribuent à l'endurance du Lucid Air Sapphire en conduite haute performance".

En outre, le véhicule reçoit des ressorts avant et arrière plus rigides, des réglages d'amortisseurs uniques, des bagues plus rigides et un réglage unique pour l'ABS, la traction, le contrôle de stabilité et la direction assistée électronique.

"Notre objectif avec ce premier modèle Sapphire est de compléter le groupe motopropulseur exceptionnel par une dynamique de conduite plus vive et plus réactive et un contrôle accru de la carrosserie. Dans le même temps, il était important de conserver la qualité de conduite exceptionnelle qui a fait la réputation de Lucid Air." David Lickfold, directeur du châssis et de la dynamique des véhicules, Lucid Group.

La Lucid Air Sapphire roule sur des roues décalées Aero Sapphire plus larges et des pneus Michelin PS4S spécialement développés, dimensionnés en 265/35R20 à l'avant et 295/30R21 à l'arrière. Ces jantes uniques sont dotées d'enjoliveurs de roues amovibles en fibre de carbone à disque aérodynamique, qui sont censés optimiser davantage l'efficacité aérodynamique de la voiture.

Un style discrètement modifié

D'un point de vue stylistique, vous reconnaîtrez le Lucid Air Sapphire grâce à son kit aérodynamique plus musclé mais subtil, composé d'un splitter avant, d'un spoiler à lèvre allongée, d'un diffuseur arrière généreux et de jantes de 21 pouces, ainsi qu'à sa peinture exclusive Bleu Saphir complétée par le pack standard Stealth Look.

À l'intérieur, l'Air Sapphire introduit un nouveau thème intérieur appelé Sapphire Mojave, qui comprend de nouveaux sièges sport à 18 réglages électriques hautement rembourrés, revêtus de cuir noir garni d'Alcantara noir et de surpiqûres contrastantes Bleu Saphir. Conçus pour une conduite dynamique, les sièges offrent des fonctions de chauffage, de refroidissement et de massage.

Les appuie-tête arborent un logo d'ours Lucid en relief (une allusion aux origines californiennes de la marque), le tableau de bord et les portes sont décorés de placages en bois foncé Mojave, tandis que le volant et la structure supérieure du toit pour le toit Glass Canopy de série sont garnis d'Alcantara noir. Enfin, l'affichage à l'écran présente un thème Sapphire unique avec des modes de conduite et des paramètres de performance spécialement configurés.

Lucid proposera l'Air Sapphire en production limitée, la production devant commencer au premier semestre 2023 et les livraisons peu après. Le prix de départ est de 249 900 $ aux États-Unis (soit à peu près la même chose en euros) et les réservations seront ouvertes le 23 août 2022.

L'Air Sapphire représente le lancement d'une toute nouvelle marque axée sur la performance au sein de Lucid, avec des variantes Sapphire qui seront disponibles pour tous les futurs modèles à l'avenir.