La nouvelle Porsche 911 GT3 se présente sur le circuit du Nürburgring dans cette nouvelle vidéo-espionne. Comme à son habitude, elle fait beaucoup de bruit et semble coller à la piste.

Deux conceptions de la face avant sont présentées dans cette vidéo. Certaines versions ont une calandre couverte avec une entrée d'air trapézoïdale au centre (comme celle-ci). Les autres ont des feux de position visibles sur le nez, et le bouclier est moins dissimulé. Comme la 911 GT3 existante, le modèle revu présente des prises d'air proéminentes sur l'extrémité du capot.

Galerie: Photos espionnes de la nouvelle Porsche 911 GT3

11 Photos

Rien n'indique que le profil de la GT3 ait été modifié. De précédentes photos montrent le véhicule de développement portant des jantes dépareillées lors d'essais. Les étriers de frein jaunes indiquent qu'il s'agit de disques en carbone-céramique.

C'est à l'arrière des GT3 que Porsche a le plus dissimulé de choses. Certaines voitures sont équipées de lames verticales aux extrémités arrière, tandis que d'autres sont dotées d'un revêtement plat. Le niveau de camouflage suggère que les changements les plus significatifs de ce rafraîchissement pourraient se situer à l'arrière.

Une version GT3 Touring sans l'aileron arrière est également en cours de développement.

La nouvelle 911 Carrera est équipée d'un tableau de bord entièrement numérique. Il serait logique que la GT3 adopte également cette évolution, mais nous ne disposons pas encore de photos de l'habitacle de la variante sportive.

Nous n'avons pas non plus d'informations précises sur les modifications potentielles du groupe moteur. Si l'on se réfère aux générations précédentes, cette mise à jour pourrait donner à certaines variantes un peu plus de puissance.

Nous ne savons pas encore quand la 911 rafraîchie fera ses débuts. Nous nous attendons à ce que le premier de ces modèles soit présenté avant la fin de l'année. Cependant, il ne faut pas s'attendre à ce que Porsche lance toutes les nouvelles voitures en même temps. Les variantes Carrera seront les premières à être présentées. Les versions GT3 et Turbo arriveront probablement plus tard.

La GT3 actuelle, équipée d'une boîte de vitesses PDK à double embrayage, peut boucler le 'Ring' en 6'59"927. Si l'on en juge par les modèles précédents, le nouveau modèle devrait être au moins aussi rapide et peut-être même afficher un temps encore plus bas.