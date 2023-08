Nous aimons les transmissions manuelles et elles nous manqueront sûrement avec l'avènement de l'électrique. Cependant, force est de constater que les boîtes de vitesses automatiques présentent certains avantages et qu'il ne s'agit pas seulement de confort au quotidien.

Surtout, en ce qui concerne les performances, les voitures à deux pédales sont généralement plus rapides sur circuit grâce à leurs changements de vitesse plus efficaces. Mais un conducteur qualifié et formé peut faire des miracles même avec un levier de vitesses, et cette nouvelle vidéo en est la preuve parfaite.

Cette vidéo en caméra embraquée nous emmène à bord d'une Porsche 911 GT3 de la génération 991.2, qui parcourt le Nürburgring avec un pilote expérimenté au volant. Selon les commentaires du propriétaire de la voiture, cet homme compte entre 300 et 400 tours sur la piste mythique.

Galerie: Porsche 911 GT3 (991.2)

9 Photos

La performance de la boîte auto face au plaisir de la manuelle

Commençons par un petit historique de la voiture. La 911 GT3 de la génération 991.2 est la version relookée de la 991.1, qui a ramené l'option d'une transmission manuelle. De nombreuses mises à niveau matérielles ont été apportées au moteur de 4,0 litres sous le capot, qui a été porté à 493 chevaux et 460 Newton-mètres de couple.

Les chiffres de performance d'usine ont montré un sprint de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes pour les voitures équipées d'une boîte de vitesses manuelle à six vitesses. La boîte automatique à double embrayage, quant à elle, était plus rapide de six dixièmes.

Cette voiture particulière roule avec pneus Pirelli Trofeo R usés et le propriétaire de la voiture a avoué que l'adhérence n'était pas parfaite. En fait, le pilote admet que le gris avec ces pneus disparaît après environ deux jours complets d'utilisation sur la piste, mais honnêtement, nous ne voyons pas de perte de traction pendant la course.

À la fin de la vidéo, vous pouvez voir le temps au tour qui s’affiche sur l'écran central de la voiture soit un jolie 6 minutes et 58,5 secondes. C'est plutôt impressionnant étant donné qu'il s'agit d'une voiture à trois pédales, mais encore une fois, le pilote a fait du superbe travail à chaque changement de rapport. Il n’y a rien de plus grisant.