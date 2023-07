Pour beaucoup, la Porsche 911 Turbo est la quintessence de la voiture de sport moderne, une machine qui peut être rapide sur la piste et confortable sur l'autoroute. La 911 dépasse même cette formule en étant suffisamment pratique et polyvalente pour devenir une voiture de tous les jours (à quelques détails près tout de même).

De l'autre côté du spectre, le coupé de Stuttgart est un véritable monstre, surtout si vous savez comment l'améliorer.

Brabus est sûrement l'une des entreprises qui sait apporter les meilleures modifications pour la performance. La société basée à Bottrop (en Allemagne) ne choisit pas si souvent de Porsche lors de ses projets, mais quand elle le fait, les résultats sont remarquables. Cette nouvelle Brabus 900 Rocket R, basée sur la Porsche 911 Turbo S en est la preuve.

Une Turbo S plus méchante et plus puissante

Il n'y a pas d'erreur sur cette voiture : l’extérieur a reçu un kit carrosserie complet, que Brabus appelle Widestar. Il présente des améliorations de la fibre de carbone, notamment un nouveau becquet à l'avant, de nouvelles sorties d'air dans les passages de roue et un nouveau diffuseur à l'arrière. Tous les composants ont été optimisés dans une soufflerie et Brabus affirme que le résultat est d’une "efficacité aérodynamique bien supérieure."

Mais le clou du spectacle se passe sous le capot. Brabus a installé deux turbocompresseurs plus gros et plus efficaces sur le moteur six cylindres à plat de 3,8 litres, ce qui lui donne une puissance de 900 chevaux.

Un système d'échappement sport hautes performances et doté de soupapes à commande électronique aide le moteur à respirer plus facilement. Grâce au punch supplémentaire, la 911 Turbo S n'a besoin que de 2,5 secondes pour sprinter de 0 à 100 km/h contre 2,7 secondes pour la voiture de série.

Les autres améliorations incluent des roues forgées Brabus Monoblock P Platinum Edition de 21 et 22 pouces avec des jantes à cinq branches. À l'intérieur de l'habitacle, vous trouverez du cuir noir sur la plupart des surfaces avec des motifs en forme d’hexagone sur les sièges. Le reste est recouvert de cuir Alcantara.