Porsche prévoit d'électrifier sa gamme au cours des prochaines années, mais ne se précipitera pas pour faire disparaître le moteur à combustion de la très convoitée 911. Une nouvelle vidéo de course en ligne révèle qu'une telle décision n'est pas encore nécessaire, alors que la 911 affronte la puissante Tesla Model X Plaid.

La Porsche est équipée d'un moteur à six cylindres à plat de 3,8 litres à double turbocompresseur. Il développe une puissance de 650 chevaux et un couple de 850 Newton-mètres, ce qui entraine les 1 650 kilogrammes du coupé. Une boîte de vitesses automatique à double embrayage à huit rapports transmet la puissance aux quatre roues.

La Tesla Model X Plaid est beaucoup plus puissante. Sa configuration à trois moteurs - un à l'avant et deux à l'arrière - produit 1 020 ch et 1 420 Nm de couple. Le gros inconvénient de l'EV est son poids, car le SUV est beaucoup plus lourd que son concurrent à deux portes, avec un poids de 2 464 kg. Toutefois, la puissance instantanée du moteur électrique de la Tesla compense cet inconvénient dans les courses en ligne.

La Tesla a pris un excellent départ lors de la première course, devançant la Porsche sur la ligne de départ et l'emportant avec une demi-longueur d'avance. La Turbo S a pris un meilleur départ dans la deuxième course, en s'élançant devant la voiture électrique. La 911 a conservé son avance et a remporté sa première course. Elle a également remporté la troisième et dernière course. La Porsche a parcouru le 400 mètres en 10,2 secondes, tandis que la Tesla a eu besoin de 10,3 secondes. La Tesla a eu besoin de 10,3 secondes.

Fin juillet, Porsche a révélé que la 911 serait son dernier modèle équipé d'un moteur à combustion interne. Le constructeur automobile prévoit que 80 % de ses ventes seront des véhicules électriques d'ici la fin de la décennie, les 20 % restants étant apparemment réservés à l'emblématique voiture de sport. C'est peut-être la raison pour laquelle le constructeur allemand a versé les premières gouttes de son e-carburant synthétique dans une 911 à la fin de l'année dernière.

Porsche propose déjà la Taycan, une concurrente de la Model S. Le prochain véhicule électrique de la société sera le Macan, qui reposera sur une plateforme développée conjointement avec Audi. Toutefois, le constructeur automobile continuera à construire la variante à moteur à combustion.

En 2025, la société dévoilera la 718 Boxster entièrement électrique, qui sera lancée avec un seul moteur électrique alimentant les roues arrière. Porsche présentera ensuite un Cayenne électrique et un SUV encore plus grand qui se situera au-dessus. La 911, la Turbo S et les autres variantes continueront à rouler avec des moteurs à combustion.