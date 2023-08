Porsche teste la version électrique du Macan sur les routes depuis près de deux ans et ce processus atteindra finalement son point final avec la présentation officielle et complète du véhicule l'année prochaine.

Il n'est cependant pas nécessaire d'attendre que Porsche lève le voile sur son SUV entièrement électrique pour en découvrir le design : une nouvelle série de photos montre un prototype du modèle dont l'extérieur n'est pratiquement pas camouflé.

C'est de loin notre meilleur aperçu du Macan EV à ce jour et il révèle le bouclier avant avec des phares semblables à ceux de la Taycan. Du ruban adhésif noir recouvre de petites parties des blocs optiques, mais à part ça, l'avant n'est pratiquement pas camouflé. La partie inférieure du bouclier comporte un pare-chocs de forme trapézoïdale dont le dessin se prolonge dans le diffuseur inférieur du pare-chocs. Au-dessus, dans les deux coins du pare-chocs, on trouve une paire de feux supplémentaires qui semblent avoir une fonction de clignotant.

Galerie: Photos de la Porsche Macan électrique sans camouflage

36 Photos

À l'arrière, un peu plus de ruban noir recouvre les feux arrière, qui semblent être reliés par une barre de LED au milieu. Le pare-chocs est également recouvert d'un camouflage noir, mais les fausses sorties d'échappement situées sous le pare-chocs ont disparu. Certaines photos montrent clairement des roues arrière orientées dans la direction opposée à celle des roues avant.

Sous la carrosserie, le Macan EV partage sa plateforme avec un SUV électrique de taille similaire d'Audi. Dans sa version la plus puissante, la version électrique du Macan aura une puissance de 603 chevaux et un couple instantané de plus de 1000 nm, provenant d'une configuration à deux moteurs. Si vous n'êtes pas un fan des Porsche électriques, vous serez probablement heureux d'apprendre que le Macan à moteur thermique restera en place plus longtemps que prévu.

Pour ce qui est de la date de lancement du Macan électrique, Porsche prévoit de le dévoiler en 2024. Il faudra attendre encore quelques mois pour connaître la date exacte du lancement, mais nous nous attendons à ce que le Macan EV soit commercialisé vers le milieu de l'année prochaine.