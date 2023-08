La 911 fête déjà ses 60 ans d’existence et pour marquer le coup, Porsche a sorti une nouvelle édition limitée : la 911 S/T 2024. Elle sera produite en 1963 exemplaires, en référence à 1963, la première année de production de la sportive.

Cette version est la plus légère de la génération 992 avec ses 1 380 kg (à vide). Pour la première fois, le moteur Boxer 4,0 litres de 518 chevaux de Porsche est associé à un embrayage léger et à une boîte de vitesses manuelle à rapports courts. Et pour les acheteurs qui souhaitent vraiment que ce modèle très spécifique soit remarqué, un ensemble Heritage Design "60 ans de la 911" est disponible.

Pour donner naissance à cette 911 S/T, Porsche a associé le châssis de la 911 GT3 Touring à plusieurs éléments des modèles 911 GT3 RS, auxquels s'ajoutent des composants légers nouvellement conçus et produits spécifiquement pour cette édition. Par exemple, le modèle est équipé d’une série d’extensions ajouté au bord de l’aileron arrière déployable.

Une bête de route, pas de course

Côté puissance, six cylindres à plat de 4,0 litres développe les 518 chevaux de la 911 GT3 RS ce qui permet un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes contre 3,2 secondes pour la GT3 RS. La vitesse de pointe est plafonnée à 300 km/h que la Porsche atteint chaussée de roues avant de 20 pouces et de roues arrière de 21 pouces.

Le constructeur explique que le résultat est un équilibre optimal entre une conduite et agile dynamique. Cela est également dû au châssis qui a été repensé pour ce modèle et qui explique aussi sa légèreté. Mais les designers ont conçu cette voiture pour qu'elle soit la plus performante possible sur route et non pas sur un circuit (merci les autobahns allemands).

L'ensemble optionnel des "60 ans de la 911" coûte 23 000 $ et s'inspire de la variante de course 911 S de la fin des années 60. De manière confuse, Porsche a utilisé le nom 911 ST en interne en 1969, mais a commercialisé le modèle sous le nom de 911 S, mais ceci explique le suffixe ST de cette nouvelle voiture

Une montre et un prix salé

L’ensemble comprend une nouvelle peinture extérieure exclusive Shoreblue Metallic et de jantes Ceramica. Les portes peuvent être équipées d'une série de films décoratifs et d'un numéro de course allant de 0 à 99 et l’emblème de la 911 originale figure un peu partout sur la voiture.

Les bandes des sièges en tissu couleur Classic Cognac, et rayés de noir, rappellent les origines du véhicule et on retrouve un équipement en cuir semi-aniline bicolore de teintes Noire et Classic Cognac avec équipements cuir étendus, un pavillon en Dinamica perforé ainsi que d’autres éléments issus de la Porsche Exclusive Manufaktur, dans tout l’intérieur du véhicule. En revanche, le prix de cette 911 S/T n’a rien de léger puisqu’il démarre à 308 976 €.

Galerie: Porsche Design Chronograph 1 911 S/T Edition

35 Photos

Les acheteurs de la 911 S/T peuvent aussi choisir d'associer leur voiture à l'édition spéciale de la montre Porsche Design Chronograph 1 – 911 S/T. Elle dispose de trois sous-cadrans pour des fonctions diverses comme le chronomètre. L'image d'une boîte manuelle à six vitesses se situe entre les marqueurs de la première et la deuxième heures. Il y a aussi des affichages du jour et de la date. La montre a un boîtier en titane et le cadran correspond aux accents verts du tableau de bord du véhicule. La montre coûte 13 500 $ et est aussi limitée à 1 963 unités.