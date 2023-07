La Porsche 911 Dakar a été dévoilée en novembre de l'année dernière et reste à ce jour l'une de nos versions préférées de la sportive allemande. Avec une suspension rehaussée, de nouveaux modes de conduite et des pneus spéciaux Pirelli Scorpion tout-terrain, c'est la 911 qui peut vous emmener partout sans compromettre ses performances. Et oui, cela signifie également qu'elle est très rapide sur l'asphalte, et nous avons une nouvelle vidéo à partager avec vous pour prouver cette affirmation audacieuse.

Le magazine Motorsport a mis en ligne sur YouTube un court clip d'une minute montrant une 911 Dakar poussée à la limite. Vers la deuxième moitié de la vidéo, le conducteur enclenche le système de launch control et libère tout le potentiel de cette 911 atypique. Il en résulte une accélération stupéfiante de 0 à 96 km/h en 3,5 secondes environ.

En fait, nous ne pouvons pas dire le temps exact car il n'y a pas d'équipement de mesure pour montrer la vitesse et l'accélération réelles vérifiées par GPS. Cependant, nous savons que Porsche affirme que le temps d'accélération de 0 à 97 km/h n'est que de 3,2 secondes et nous savons également, d'après les tests précédents, que la firme allemande n'aime pas mentir sur les chiffres de puissance et de performance de ses modèles. La vidéo se termine avec une voiture atteignant environ les 230 km/h, ce qui n'est toujours pas sa vitesse maximale.

Sur le papier, la 911 Dakar devrait être capable d'atteindre une vitesse maximale de 241 km/h. Ce chiffre est inférieur à la limite standard de 250 km/h de la plupart des voitures de performance modernes, mais cela s'explique par le fait que Porsche souhaite protéger les pneus tout-terrain 245/45 de la série 19 pouces à l'avant et 295/40 de la série 20 pouces à l'arrière. Par ailleurs, la voiture de la vidéo est conduite en mode Sport, le contrôle électronique de stabilité étant désactivé.

Mais comment un coupé sportif d'inspiration tout-terrain (c'est une combinaison un peu bizarre, non ?) peut-il réaliser une accélération aussi impressionnante ? Le moteur biturbo 3,0 litres flat-six de Porsche vient à la rescousse avec sa puissance maximale de 473 chevaux (353 kilowatts), soit le même niveau de puissance que celui de la 911 GTS.