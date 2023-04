La Porsche 911 Dakar va faire le bonheur de (seulement) 2500 passionnés dans le monde. Si vous rêvez de Porsche et que vous avez des envies de Dakar, ce futur modèle est fait pour vous. Mais attention, il faudra réagir vite, car le nombre d'exemplaires sera limité mais surtout, il faudra débourser 230'000 euros pour ce bolide pas comme les autres...

Cette Porsche 911 est signée delta4x4 et Vagabund. Le premier est un tuner allemand spécialisé dans les véhicules tout-terrain, le second est une marque formée par deux designers autrichiens. Le résultat ? Nous vous le montrons ci-dessous.

Une très grande Porsche

Basée sur une 992, probablement en version 4S avec 450 ch et 530 Nm de couple (sans oublier une vitesse de pointe de 306 km/h avec un 0-100 km/h en 3,6 secondes), la Porsche 911 de delta4x4 et Vagabund ne passe certainement pas inaperçue.

Tout d'abord pour son nombre de feux supplémentaires : 10 au total signés PIAA : 4 sur le capot et 6 sur le toit.

La Porsche 911 spéciale tout-terrain ne craint ni l'obscurité, ni les terrains les plus accidentés. En effet, le set-up est rehaussé de 80 mm, comme au Dakar, ce qui la rend 50 mm plus haut qu'une 911 normale et peut ajouter 30 mm supplémentaires jusqu'à une vitesse de pointe de 170 km/h. Côté pneus, les jantes sont habillées tout-terrain Continental La livrée noire avec lettrage "delta" sur les côtés, le capot et l'arrière complète ce véhicule atypique.

En bonne compagnie

Si l'idée de vous aventurer dans des raids tout-terrain avec la Porsche 911 vous séduit et que le budget ne vous manque pas, ce 4x4 est sûrement fait pour vous.

Les préparateurs et les designers ont également créé un Mercedes Sprinter 4x4 spécial avec un traitement esthétique et technique semblable à celui de la Porsche. Qu’en pensez-vous ?