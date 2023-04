Comme nous vous en parlions récemment, Porsche s'investit fortement dans son programme d'endurance sur son prototype hypercar, dans sa quête de renouveau d’un cycle de succès sur les 24 Heures du Mans. Le programme sportif, qui se déroule en parallèle d'un investissement en Formule E, pourrait bien être complété par un autre programme, alliant le sportif et le routier celui-ci, de développement d'un hypercar destiné au "commun des mortels" et aux performances radicales, pouvant rivaliser avec la Mercedes AMG Project One ou encore l'Aston Martin Valkyrie.

Mais avant cela, Porsche a évalué un retour en Formule 1 en tant que motoriste ou équipe d'usine. Un projet qui a finalement été abandonné. Motor1 vous propose une meilleure compréhension de ce dossier avorté en quelques points.

Quel a été le processus de Porsche pour évaluer son retour en Formule 1 ?

Le principal souhait de Porsche était de s’engager en Formule 1 avec l’équipe championne du monde en titre, Red Bull, qui est actuellement motorisée par des unités de puissance issues d’un développement conjoint entre Red Bull Powertrains et Honda. A la suite de l’échec de la mise en place d’un accord entre Red Bull et Porsche, l’équipe du géant de la boisson énergisante n’a pas tardé à annoncer la mise en place d’un accord portant sur le futur (2026 et au-delà) avec Ford, qui s’était éloigné de la F1 pendant plus de deux décennies.

Pourquoi les négociations entre Porsche et Red Bull ont-elles échoué ?

L’ambition de Porsche semblait être de prendre une part égale ou majoritaire dans le processus de direction et d’administration de l’équipe existante, tandis que Red Bull a bien fait comprendre à ses partenaires éventuels que l’équipe conserverait son ADN en tant que Red Bull Racing et que la structure n’était pas à vendre à un repreneur y apposant sa dénomination, ses méthodologies ou encore une influence autre que minoritaire. L’engagement de Porsche en F1 était non seulement conditionnel d’un certain pouvoir décisionnel mais aussi de la capacité du constructeur allemand à éviter des années de mise en place d’une structure bancale, en faisant donc l’acquisition d’un projet déjà gagnant. Equipe indépendante, Red Bull semblait être aux yeux du constructeur allemand une plateforme en attente d’un grand nom comme Porsche. Il n’en était rien, et un clash des cultures a rapidement mis les discussions dans un entonnoir.

Comment Porsche a-t-il annoncé son retrait des négociations pour arriver en F1 ?

"L'idée de départ a toujours été qu'un partenariat serait fondé sur un pied d'égalité, qui inclurait non seulement un partenariat moteur mais aussi l'équipe", a expliqué Porsche dans son communiqué. "Cela n'a pas pu être réalisé. Alors que les changements de réglementation ont été finalisés, le championnat demeure néanmoins un environnement attractif pour Porsche, qui continuera à le surveiller."

En quoi consiste cette surveillance de Porsche ?

La piste Sauber F1 éteinte par le rival et frère du Groupe VW Audi, qui a été prompt à mieux se placer pour son propre projet, Porsche n’a en réalité guère d’autres pistes que de se proposer comme motoriste. Mais aucun projet n’est en réalité au banc et les recrutements n’ont pas eu lieu pour imaginer que cela puisse être activé. Les dernières communications de Porsche sur le sujet évitent même soigneusement le mot "Formule 1" et mettent l’accent sur les autres grands investissements du groupe : "Le sport automobile sera toujours le cœur de l'identité de notre marque. La Formule 1 reste un championnat intéressant pour nous. Mais pour les années à venir, l'entreprise se concentre sur le WEC et l'IMSA, ainsi que sur le Championnat du monde de Formule E. Nous voulons nous y battre pour la victoire. C'est notre tradition et notre objectif principal."