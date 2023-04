Porsche se prépare à mettre à jour sa gamme 911 avec de nouveaux designs. De nombreux clichés d'espionnage ont capturé différents styles de carrosserie qui ont été testés au cours des derniers mois, et les dernières photos montrent la variante GTS de milieu de gamme complétant des tests par temps froid.

À première vue, cette nouvelle version ressemble beaucoup à l'ancienne, mais c'est à cause de l'utilisation intelligente du camouflage par Porsche, même si le coupé semble entièrement exposé. La 911 a de nouveaux phares et feux arrière que la société a camouflé. À l'arrière, du ruban adhésif noir continue de cacher de grandes parties du pare-chocs arrière, qui comporte de grands tuyaux d'échappement positionnés plus près les uns des autres que le modèle actuel.

À l'intérieur, Porsche dotera la 911 mise à jour d'un nouveau tableau de bord numérique. Cependant, les photos d'espionnage précédentes montraient l’espace de conduite avec un écran d'info-divertissement, un tableau de bord et une console centrale d'apparence familière.

Presque 500 chevaux et de l’hybride

La GTS utilise actuellement le moteur six cylindres à plat de 3,0 litres à double turbocompresseur. Il produit 473 chevaux et 569Nm de couple. Le constructeur automobile associera le moteur à la boîte automatique à double embrayage à huit rapports ou à la boîte manuelle à sept rapports. Ce modèle se situe au-dessus de la Carrera S dans la gamme 911 et cette version de test a des roues à verrouillage central, un indicateur de la finition potentielle de ce véhicule d'essai.

Porsche prévoit d'introduire un modèle à propulsion hybride, qui n'utilisera pas de système de plug-in. Au lieu de cela, ce sera une configuration d'auto-chargement axée sur l'ajout de performances plutôt que d'être plus efficace. Le président de Porsche, Oliver Blume, a déclaré plus tôt cette année que ce serait "très sportif".

Le reste de la gamme 911 pourrait recevoir quelques modifications du groupe moto-propulseur. Nous ne nous attendons pas à ce que le constructeur automobile apporte des changements significatifs; cependant, la gamme 911 mise à jour comprendra une nouvelle GT2 RS qui produirait plus de 700 ch à partir d'un groupe moto-propulseur, là aussi, hybride. Ce n'est pas prévu avant 2026 environ, et il n'est pas clair si ce modèle est l'hybride « sportif » que nous devrions attendre de la société allemande.

Porsche devrait dévoiler la première des variantes remaniées de la 911 avant la fin de l'année.