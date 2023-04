Le groupe Volkswagen commercialise des voitures avec des quadri-turbos depuis le lancement de la Bugatti Veyron au milieu des années 2000, mais Porsche planchait sur cette technologie plusieurs années avant le lancement de l'hypercar de Molsheim.

Il s'avère que le W16 8,0 L a même repris des solutions lancées par Porsche selon Marcos Marques, en charge des e-carburants pour le constructeur allemand. Une Porsche 911 Turbo avec quatre turbos était à l'étude pour la précédente génération (991) vendue par la marque jusqu'en 2019, avant l'arrivée de l'actuelle (992).

"Nous avons failli utiliser [quatre turbos] pour la 991 Turbo, parce que cela fonctionnait vraiment bien sous la plupart des aspects", a expliqué Marques à The Incercooler. "On tirait beaucoup de puissance d'un six cylindres à plat de 3 L, mais aussi beaucoup de couple parce que la turbocompression était séquentielle et couvrait ainsi la majeure partie de la plage de régime."

Marques a précisé que même si les quatre turbos étaient de taille réduite, des problèmes d'intégration sont restés insurmontables. Les pièces concernées auraient notamment été vulnérables en cas de choc arrière, et le projet a donc été abandonné par Porsche.

Marcos Marques s'est pas épanché sur la puissance que ce moteur quadri-turbos aurait délivré. Pour rappel, la 911 Turbo S Exclusive Series en photo ci-dessus offrait 598 chevaux pour 750 Nm avec un six cylindres en ligne 3,8 L biturbo. Seule la GT2 RS et ses 690 chevaux ont fait mieux parmi les 911, avec la même valeur de couple.

La génération 992 actuellement au catalogue va devenir la première à offrir un train propulseur hybride. Elle devrait arriver dans les prochaines années et les rumeurs évoquent déjà plus de 700 chevaux. En attendant, la Turbo S règne avec ses 641 chevaux.