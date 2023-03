Theon Design fait partie des entreprises qui préparent des Porsche 911. Elle dévoile aujourd'hui la commande réalisée pour un client milanais.

Bien que ce modèle ressemble à une 911 des années 1970, il s'agit en fait d'un coupé Carrera 4 de la génération 964, datant du début des années 1990. Theon Design a remplacé les panneaux de carrosserie par des pièces en fibre de carbone pour gagner du poids tout en conservant l'aspect d'origine.

Galerie: Porsche 911 964 de Theon Design

53 Photos

Le moteur est un six cylindres à plat de 4,0 litres refroidi par air qui développe 400 ch à 7 500 tr/min et 427 Nm de couple à 6 250 tr/min. Ce moteur est doté de corps de papillon indépendants et d'un accélérateur à commande électronique. La chambre de combustion est basée sur celle d'une 911 GT3 de la génération 997. L'échappement est recouvert d'un revêtement en céramique.

La boîte de vitesses manuelle à six rapports, le différentiel et les freins proviennent quant à eux d'une 911 RS de la génération 993. Theon Design modernise la Porsche en ajoutant deux compresseurs de climatisation et une pompe de direction assistée électrique.

Cette voiture est équipée d'amortisseurs adaptatifs à cinq niveaux et d'un système de lift.

L'acheteur de l'ITA001 a choisi des sièges "touring" confortables pour l'habitacle, y compris de petites places à l'arrière pour transporter jusqu'à quatre occupants en cas de besoin. La sellerie est en cuir brun, couleur tabac. Parmi les touches de modernité supplémentaires, on trouve une prise de recharge sans fil pour un téléphone sur le tableau de bord en cuir tressé. La chaîne stéréo Focal à six haut-parleurs est compatible avec la technologie Bluetooth.

Une Porsche 911 restomod de Theon Design est proposée à partir de 465 105 dollars (433 333 euros). Chaque construction est unique et dépend des souhaits du client. Le processus d'assemblage prend environ 18 mois.