Présentée le 28 février 2011, la Lamborghini Aventador est devenue un modèle culte de la marque au taureau. La fin de sa production, après 11'400 exemplaires vendus, marque la fin d'une ère et le début de la transition écologique pour le constructeur installé à Sant'Agata Bolognese.

Douze ans après la LP700-4, la nouvelle supercar V12 hybride rechargeable actuellement connue sous son nom de code LB744 fera son apparition dans une semaine, le mercredi 29 mars à 19h00.

L'annonce faite sur les réseaux sociaux intervient un jour seulement après que Lamborghini a dévoilé le tableau de bord numérique et le volant de la LB744. Il est bon de rappeler que la supercar aura un mode électrique à traction intégrale, auquel cas la puissance sera limitée à seulement 180 ch. Pour accéder aux 1000 ch provenant du V12 atmosphérique de 6,5 litres et des trois moteurs électriques, les conducteurs devront activer le mode Corsa.

Une mécanique entièrement revue

D'autres faits connus sur la LB744 incluent un rapport de direction réduit (-10% par rapport à l'Aventador Ultimae), une direction des roues arrière et des barres anti-roulis plus rigides (+11% à l'avant et +50% à l'arrière). La boîte à double embrayage se trouve derrière le moteur V12 pour laisser de la place, dans le tunnel de transmission, à la batterie lithium-ion.

Les nouveaux pneus Bridgestone Potenza Sport, sur mesure, sont 4% plus larges à l'avant et Lamborghini installera des freins plus gros : des disques de 410 x 38 mm au lieu des disques de 400 x 38 mm de l'Ultimae, et avec dix pistons au lieu de six. Les disques arrière sont également plus grands, à 390x32 mm contre 380x38 mm.

La LB744 sera le premier des trois modèles hybrides rechargeables, de Lamborghini, avec le prochain SUV Urus et le successeur de l’Huracan.