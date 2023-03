Le L200/Triton de cinquième génération existe depuis environ neuf ans et sera bientôt remplacé par un nouveau pick-up présenté aujourd'hui en avant-première au Salon international de l'automobile de Bangkok 2023.

Bien qu'il soit officiellement qualifié de concept, il semble s'agir d'un prototype à peine recouvert, avec tous les panneaux de production en place. Il semble également que le design final des phares en deux parties se cache sous le camouflage, tandis que les feux arrière ont une teinte entièrement noire qui se fond avec l'habillage de la carrosserie.

Annoncé au début du mois dans une nouvelle feuille de route, le nouveau pick-up sera propulsé par un moteur diesel de nouvelle génération. Une certaine forme d'électrification est attendue, peut-être un groupe motopropulseur hybride rechargeable pour répondre aux réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions. Le XRT Concept représente une carrosserie à double cabine avec un snorkel et deux roues de secours dans la caisse. Vous remarquerez également la marque Ralliart et les pneus tout-terrain.

2023 Mitsubishi XRT concept

22 Photos

Mitsubishi reste discret sur les spécifications techniques, mais des sources indiquent qu'il utilisera un châssis en échelle mis à jour, partagé avec le Navara de nouvelle génération. D'après ce que nous savons, l'empattement devrait être légèrement plus long et la caisse plus grande, tandis que les roues arrière devraient être équipées de freins à tambour. Le concurrent du Ford Ranger et du Volkswagen Amarok arbore des passages de roues élargis, une barre de maintien et de grands rétroviseurs latéraux.

Nous verrons le prochain L200/Triton en action lors de l'Asia Cross Country Rally 2023, où l'équipe Mitsubishi Ralliart prévoit de faire courir un prototype. Selon la feuille de route susmentionnée, Mitsubishi travaille également sur un pick-up purement électrique dont l'arrivée est prévue après 2025 et au plus tard en 2028.