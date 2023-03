Cela fait près d'un an que Smart a dévoilé le #1, un véhicule entièrement électrique. La marque lancera un nouveau modèle par an jusqu'en 2027, le prochain, le Smart #3, faisant ses débuts au salon de l'automobile de Shanghai le mois prochain.

Le nouveau véhicule électrique sera plus grand que le modèle 1 et un peu plus court que la Volkswagen ID.5. Des images divulguées par le ministère chinois des technologies de l'information en novembre ont révélé l'ensemble du crossover. Sa face avant est similaire à celle du premier véhicule électrique de la marque. Le #3 adopte un style de coupé, avec un pare-brise incliné et une ligne de toit en pente.

Galerie: 2023 Smart #3 Leaks

5 Photos

Dirk Adelmann, PDG de Smart Europe, a déclaré que le nouveau véhicule électrique serait "plus grand, plus spacieux et plus sportif", selon Automotive News Europe. Le #3 est plus long que le #1 et il devrait y avoir beaucoup d'espace pour les passagers et le chargement avec l'agencement du véhicule électrique.

La fuite d'informations de l'année dernière a révélé que le #3 aurait au moins deux niveaux de puissance, indiquant probablement une configuration à un ou deux moteurs. Les deux options de puissance délivrent soit 152 ch, soit 268 ch, ce qui est similaire à la puissance du Smart #1. Brabus propose une version optimisée du #1 qui développe 442 ch, et nous serions ravis de voir le #3 recevoir le même traitement.

L'autonomie et la taille de la batterie resteront probablement un mystère jusqu'à la présentation officielle. Le #3 reposera sur la même plateforme SEA (Sustainable Experience Architecture) de Geely que celle du Smart #1. Volvo et Lynk & Co utilisent également cette technologie. Selon ANE, Smart garde le nom #2 de côté pour l'instant car la marque envisage de l'utiliser pour une future remplaçante de la ForTwo.

Smart dévoilera le #3 le 17 avril. Le modèle sera commercialisé en Chine d'ici la fin de l'année mais n'atteindra pas le marché européen avant 2024. La feuille de route de l'entreprise prévoit que la gamme passera à six ou sept véhicules d'ici 2027. L'entreprise est désormais une coentreprise à 50-50 entre Mercedes-Benz et Zhejiang Geely Holding Group.