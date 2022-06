Lynk & Co est la marque de luxe du groupe Geely. Elle opère essentiellement en Asie et semble prête à passer au stade supérieur. Elle a présenté en Chine un concept assez futuriste censé montrer l'orientation stylistique de ses futurs modèles.

Il s'agit d'une GT à quatre portes suicides ayant la forme d'un fastback. Si la face avant reste finalement fidèle au langage stylistique de la marque, le reste de la carrosserie est radicalement différent. Il n'est pas certain que tous les éléments visibles sur ce concept soient reconduits sur un véhicule de série, mais Lynk & Co veut faire rêver et cela semble réussi : les voitures électriques/hybrides sont enfin devenues séduisantes.

Baptisé "The Next Day", ce concept aux formes musclées montre que les designers chinois sont tout à fait capables d'imaginer une voiture aux proportions généreuses que tout un chacun a envie de conduire et de posséder. Hélas, comme il est de coutume, les voitures de série sont rarement aussi incroyables que les concepts, à quelques exceptions...

L'habitacle est dessiné à l'horizontale, que ce soit l'écran central que le tableau de bord en passant par le volant à la forme singulière et la planche de bord très fine. Cette conception permet de libérer beaucoup d'espace à bord, bien qu'un tunnel central soit encore présent entre les deux passagers avant. On imagine que les boutons qu'il dispose permettent de contrôler l'écran central.

Le constructeur chinois ne s'est pas prononcé sur les spécifications techniques de son concept. Il semblerait qu'il ne soit pas 100 % électrique, mais hybride rechargeable. Le moteur thermique est relié aux roues avant, tandis que le moteur électrique anime les roues arrière. On imagine que ce concept développe plusieurs centaines de chevaux, mais ses performances sont pour le moment confidentielles.