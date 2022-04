Lynk & Co 01 a l'honneur d'être la première voiture chinoise de notre test de consommation réelle. Le SUV compact sino-suédois, avec sa plateforme modulaire et sa motorisation hybride rechargeable partagée avec le Volvo XC40 délivre une puissance combinée de 261 ch.

Sur notre trajet standard de 360 kilomètres, la Lynk & Co 01 plug-in hybrid consomme en moyenne 5,00 l/100 km (20,00 km/l), soit une dépense de 36,08 euros pour parcourir les 360 km de notre trajet (32,56 euros pour l'essence + 3,52 euros pour l'électricité). En quittant Rome, en mode électrique, elle a parcouru 67 km sans aucune émission.

Une consommation légèrement inférieure à la moyenne

Dans notre classement de la consommation de carburant en conditions réelles dans la catégorie des véhicules hybrides rechargeables, les 5,00 l/100 km du Lynk & Co 01 le placent juste en dessous de la moyenne de ses concurrents, presque à égalité avec le Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 ch (4,95 l/100 km - 20,2 km/l) et devant le Mercedes GLA 250 e EQ POWER (5,10 l/100 km - 19,6 km/l), Jeep Compass 4xe (5,15 l/100 km - 19,4 km/l) et Mitsubishi Outlander PHEV (5,95 l/100 km - 16,8 km/l).

Son "cousin" Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid a consommé un peu moins (4,80 l/100 km - 20,8), tout comme les Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,05 l/100 km - 24,6 km/l), Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 2WD (3,80 l/100 km - 26,3), Mercedes B 250 e EQ POWER (3,55 l/100 km - 28,1 km/l), Kia Niro PHEV (3,30 l/100 km - 30,3 km/l) et la reine de la catégorie Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (3,25 l/100 km - 30,7 km/l).

Une bonne qualité perçue

La voiture d'essai est la seule version disponible. Elle bénéficie de la peinture métallisée (noire ou bleue), de jantes en alliage de 20 pouces, du toit panoramique, de la climatisation automatique bi-zone, des phares à LED, du système audio Infinity avec 10 haut-parleurs, de l'instrumentation numérique et de l'écran tactile de 12,3 pouces pour l'info-divertissement.

Concrètement, le Lynk & Co 01 présente une très bonne qualité perçue, des matériaux robustes et élégants, une finition soignée, une insonorisation de haut niveau et une dynamique de conduite plus que satisfaisante. La puissance totale de 262 ch est abondante dans toutes les situations et la capacité de charge est élevée. Seuls l'infotainment et la logique du levier de vitesse nécessitent un peu de temps pour s'y habituer.

60 km et plus en mode électrique

La batterie de 14,1 kWh avec sa capacité utile effective (capacité nominale de 17,6 kWh) offre une excellente autonomie en mode électrique. L'autonomie moyenne est de plus de 60 km, une autonomie qui peut être réduite à environ 50 km sur l'autoroute, mais qui peut dépasser 80 km en usage extra-urbain.

Même lorsque la batterie est à plat, le réservoir d'essence de 42 litres garantit une bonne autonomie de 500 à 600 km. La consommation du moteur essence trois cylindres de 1,5 litre associé au moteur électrique et à la transmission automatique à double embrayage à 7 rapports reste dans des limites acceptables pour ce SUV à traction avant de près de deux tonnes, même lorsque la batterie est à court d'électrons.

Les consommations avec batterie faible

Mixte urbain et extra-urbain : 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

655 km d'autonomie

6,4 l/100 km (15,6 km/l) 655 km d'autonomie Autoroute : 7,5 l/100 km (13,3 km/l)

558 km d'autonomie

: 7,5 l/100 km (13,3 km/l) 558 km d'autonomie Ecoconduite : 3,5 l/100 km (22,7 km/l)

1197 km d'autonomie

: 3,5 l/100 km (22,7 km/l) 1197 km d'autonomie Consommation maximale : 19,9 l/100 km

210 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Homologation Poids à vide Émissions de CO2

(WLTP) Lynk & Co 01 hybride rechargeable Hybride

(essence) 132 kW Euro 6d-ISC-FCM 1 954 kg 27 g/km

Données

Modèle : Lynk & Co 01 PHEV

Prix de base : 41 500 euros

Date de l'essai : 30/03/2022

Météo (départ/arrivée) : Pluie, 13°/Pluie, 10°

Prix du carburant : 1,809 euro/l (Essence) - 0,25 euro/kWh (Electricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 919 km

Kilométrage au début de l'essai : 3322 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 78 km/h

Pneumatiques : Continental Viking Contact 7 - 235/45 R20 100T XL M+S (Label UE: C, E, 72 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 5,00 l/100 km (20,00 km/l)

Ordinateur de bord : 4,9 l/100 km

À la pompe : 5,1 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 36,08 euros (32,56 euros d'essence + 3,52 euros d'électricité)

Dépense mensuelle : 72,36 euros (800 km par mois) *

Combien de kilomètres pour 20 € ? 221 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 840 km

*Sans prendre en compte le coût de l'électricité.