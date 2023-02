La Golf reste l'icône de Volkswagen, la première voiture qui vient à l'esprit quand on parle de la société de Wolfsburg. Bien sûr, le constructeur avance à grands pas sur la voie de l'électrification. L'intention de VW est de faire de l' ID.3 l'héritière spirituelle de la Golf et de la légendaire Coccinelle.

L'ID.3 a baptisé la famille purement électrique de VW, caractérisée par l'inscription "ID". Une coutume qui pourrait être abandonnée à l'avenir. Précisément pour ne pas retirer le nom de "Golf". La nouvelle est sortie il y a quelque temps et aujourd'hui, grâce aux rumeurs recueillies par Autocar, elle s'est enrichie de nouveaux détails. Mais comme il s'agit de rumeurs non confirmées, elles sont à prendre avec des pincettes.

De l'ID.2 à l'ID.Golf ?

Ce qui pourrait être la nouvelle Golf électrique arrivera en 2025 et reprendra en fait l'héritage du concept ID.Life, le crossover présenté au Salon de l'automobile de Munich 2021. Le prototype a reçu un accueil mitigé de la part du public, qui n'a jamais été vraiment impressionné par ses formes.

Volkswagen ID.Life

Il y a donc eu un net changement de direction, comme prévu il y a environ un an. Des lignes plus classiques et compactes du segment C, mais avec le même objectif : produire une voiture électrique coûtant environ 25 000 euros et commercialiser à partir de 2025.

Une nouvelle base

Des sources citées par Autocar ont également confirmé que la nouvelle électrique sera la première Volkswagen basée sur la plateforme MEB+, une version actualisée de la plateforme actuelle utilisée pour tous les modèles de la famille ID. Les nouvelles caractéristiques devraient inclure de nouvelles cellules de batterie prismatiques LFP (lithium fer phosphate) et une puissance de charge pouvant atteindre 200 kW.

A quoi ressemblera-t-elle ?

Nous arrivons maintenant au cœur du sujet : à quoi ressemblera la nouvelle Volkswagen électrique ? Les rumeurs parlent d'un modèle à mi-chemin entre la Polo et la Golf, avec une longueur d'environ 4,25 mètres et des dimensions très proches de celles de l'ID.3. Un chevauchement de produits dangereux qui, osons le dire, semble pratiquement impossible.

Ce qui les différenciera, c'est le style, tiré du crayon du nouveau designer Andreas Mindt : la nouvelle venue aura en effet un nez encore plus court et, selon les personnes interrogées par Autocar, aura des liens forts avec la Golf de quatrième génération.

Volkswagen Golf 4e génération

Autre grande nouveauté, dans la version d'entrée de gamme, elle n'aura qu'un seul moteur couplé aux roues avant. Le poids sera d'environ 1 600 à 1 700 kg et il y aura également une version sportive qui abandonnera l'acronyme GTX ("il est mort" a révélé une source) pour retrouver la GTI beaucoup plus célèbre.

D'autres nouveautés concerneront la partie logicielle : le système d'infodivertissement sera entièrement nouveau et sera également contrôlé via un rotor sur le tunnel, une première pour Volkswagen. Cette solution devrait faire ses débuts sur la nouvelle génération de Volkswagen Tiguan, dont les débuts sont prévus en 2023.