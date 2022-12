Quatre ans après le lancement de la ID.3, il est l’heure pour Volkswagen d’opérer un restylage de la voiture zéro émission. Prévu pour 2023, le constructeur allemand va même à dire qu’il s’agit d’une deuxième génération du modèle, mais à en voir les images du teaser nous pensons plus qu’il s’agira d’un gros lifting.

Côté style, cette nouvelle ID.3 adopte des pare-chocs aux looks plus sportifs ainsi qu’une signature lumineuse à LED retravaillée, pour la partie arrière. La plus grande révolution se fera à l’intérieur de cette nouvelle ID.3, l’écran central de 10 pouces laissera sa place à un écran de 12 pouces. À la manière de ce que fait le concurrent Tesla, Volkswagen va introduire dans cette ID.3 un nouveau logiciel de dernière génération, offrant la possibilité au constructeur de procéder à des mises à jour à distance.

VW annonce qu’en France, les clients pourront commander les séries spéciales de pré-lancement de la nouvelle ID.3 à partir du 8 décembre 2022. Il s’agit de la “First” et de la “First Exclusive” en version “Pro performance” ainsi que de la série spéciale “Pro S”. Volkswagen précise que les clients qui passent une commande dès maintenant, ne recevront leur ID.3 qu’en fin d’année 2023, preuve que les affaires marchent pour le constructeur allemand.

La gamme ID, le renouveau de Volkswagen

En 2013, déjà, Volkswagen nous annonçait la première voiture 100 % électrique qui allait être commercialisée en grand nombre, il s’agissait alors de la e-UP. VW était alors soucieux de se racheter, avec l’énorme scandale qui a secoué le milieu automobile, le dieselgate. Après la e-up, la voiture 100 % électrique dérivée de la up, le constructeur allemand nous présenta la e-golf, la dérivée zéro émission de la Golf.

La gamme ID arrivera peu de temps après, au moment où tous les constructeurs réinventent leur gamme pour nous proposer des modèles électriques et ainsi se conformer aux directives européennes, toujours plus drastiques.

En 2019, Volkswagen nous présente la ID.3, la première de la nouvelle ère électrique du constructeur allemand. Aujourd’hui, cette gamme s’est étoffée avec pas moins de six modèles : ID.3, ID.4 et ID.4 GTX, ID.5 et ID.5 GTX ainsi que le ID.Buzz qui fait actuellement partie des finalistes pour le concours de la voiture de l’année où le gagnant sera révélé lors du salon automobile de Bruxelles.