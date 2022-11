Tesla ne fait pas partie des constructeurs automobiles qui publient très souvent des restylages de leurs véhicules. Les produits électriques de l'entreprise sont constamment améliorés grâce à des mises à jour logicielles.

Il semblerait qu'une mise à niveau majeure soit à venir pour l'un de ses modèles les plus vendus. La Model 3, qui est sur le marché depuis environ cinq ans maintenant, passerait sous le scalpel pour subir quelques changements importants.

Selon un nouveau rapport de Reuters, la nouvelle conception porterait le nom de code interne "Highland". L'accent serait alors mis sur la réduction de la complexité de l'intérieur de la Model 3. L'objectif ultime de Tesla est de réduire les coûts de production, et, espérons-le, de faire baisser les prix d'achat, mais le constructeur ne limite pas ses efforts à la production.

Citant des informations provenant de "quatre personnes bien informées", Reuters affirme qu'un remaniement est également prévu pour certaines des caractéristiques de l'habitacle.

En outre, quelques changements visuels mineurs pourraient également être introduits pour que la Model 3 soit encore au goût du jours pendant encore quatre ou cinq ans sur le marché.

Tesla a procédé à un lifting similaire pour la Model S, qui a bénéficié d'une nouvelle face avant plus élégante lorsqu'elle a eu le droit à son restylage à mi-carrière en avril 2016. Parmi les améliorations, de nouvelles caractéristiques au niveau du confort, telles que des sièges avant chauffants et ventilés et un filtre à air HEPA de qualité médicale, ainsi que deux nouvelles options d'insert en bois.

L'information la plus intéressante reste néanmoins celle où Reuters suggère que la Model 3 pourrait également recevoir un empiècement inspiré d'un avion au lieu d'un volant traditionnel. C'est ce que la Model S avait reçu avec la mise à jour de l'année dernière et Reuters pense que Tesla pourrait poursuivre dans cette voie.

La Model 3 restylée entrerait en production dans l'usine chinoise de Tesla à Shanghai au troisième trimestre 2023.