Le 5 novembre dernier, un impressionnant accident impliquant une Tesla Model Y s'est produit en Chine dans la province du Guangdong. Le bilan est lourd, faisant deux morts et trois blessés (dont le conducteur).

Que s'est-il passé ?

Nous ne connaissons pas encore précisément les circonstances de l'accident, mais en visionnant les caméras de surveillance, on observe que la Tesla Model Y a d'abord ralenti pour se mettre sur le bas-côté de la route. Puis, soudainement, la voiture a accéléré et foncé à toute allure sans jamais freiner en fauchant au passage plusieurs cyclistes et motocyclistes. Elle a aussi percuté de plein fouet un engin à trois roues avant de perdre le contrôle et de terminer sa course folle en s'écrasant sur la devanture d'un magasin.

Pourquoi le conducteur n'a pas freiné ?

Là est tout le problème. Jimu News rapporte que d'après un membre de la famille du conducteur de 55 ans, ce dernier aurait eu des problèmes avec les freins de sa voiture alors qu'il était sur le point de s'arrêter devant le magasin familial.

D'après les rumeurs, cette Tesla Model Y a accéléré sans interruption et n'a pas ralenti lorsque la pédale de frein était sollicitée par le conducteur.

Bien évidemment, Tesla a tout de suite ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce tragique accident, et d'après le journal de bord du crossover électrique, la pédale de frein n'a pas été enfoncée par le conducteur qui aurait gardé le pied sur l'accélérateur. Voilà qui est très étonnant, bien qu'il est soit que les feux de stop sont toujours restés éteints comme le montre la vidéo.

Tesla se dit prêts à fournir toutes les informations nécessaires aux enquêteurs de police ou à une agence tierce qui examinera les données de la voiture pour comprendre ce qui s'est réellement passé.

Est-ce un cas isolé ?

Ce n'est pas la première fois que les conducteurs de Tesla font face à ces étranges accélérations soudaines et involontaires. Cette scène nous rappelle l'accident de la Tesla Model 3 à Paris survenu en décembre 2021. Le chauffeur de taxi à son volant a expliqué que sa voiture a accéléré toute seule et que les freins ne répondaient plus. Le conducteur a porté plainte contre Tesla, l'enquête suit son cours.

Des cas similaires ont été recensés en Chine et aux Etats-Unis, où la NHTSA a enquêté et a conclu que ces accidents n'étaient pas liés à une défaillance technique, mais à une erreur du conducteur.