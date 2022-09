Chez Euro NCAP, les tests de collision se poursuivent au cours du second semestre 2022. Plusieurs nouveaux SUV de taille moyenne ont été testés au cours des derniers mois, à commencer par la Tesla Model Y, le Kia Niro et sa sœur Genesis GV60. Mais aussi deux voitures chinoises récemment introduites sur notre continent : la Wey Coffee 01 et la Ora Funky Kat.

Tous ont obtenu 5 étoiles à l'issue des tests, grâce notamment à un équipement de sécurité active de série très voyant, à une exception près : le Kia Niro sans le pack de sécurité additionnel (en option), qui s'est arrêté à 4 étoiles.

Tesla Model Y - 5 étoiles

Le plus petit des SUV coupés d'Elon Musk s'est révélé très fiable lors des tests de collision menés par l'Agence européenne de sécurité. Le Model Y a obtenu un score de près de 97 % en matière de protection contre les collisions pour les occupants adultes, de 87 % pour la protection des enfants à l'arrière, de 82 % pour la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route et, enfin, de 98 % pour l'efficacité des systèmes actifs d'aide à la conduite.

Les versions utilisées pour les tests sont sans option, mais il est clair que les résultats sont également applicables aux versions plus puissantes.

Kia Niro - 4 et 5 étoiles

Le Kia Niro de nouvelle génération a été testé deux fois ce mois-ci, la première fois sans et la seconde avec le pack d'assistance au conducteur DriveWise.

Dans le premier cas, le crossover a obtenu un score de 91 % pour la protection des occupants adultes en cas de collision, de 84 % pour la protection des petits occupants arrière, de 75 % pour la protection des piétons et autres usagers de la route vulnérables et, enfin, un score relativement faible de 60 % pour l'efficacité des systèmes d'aide à la conduite de série.

Dans le second cas, le nouveau Kia Niro a obtenu les mêmes résultats pour les deux premiers chiffres, avec 76 % pour la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route et un bon 79 % pour l'efficacité des systèmes d'aide à la conduite, dans ce cas améliorés et entièrement de niveau 2.

Une fois de plus donc, après le test effectué il y a quelques mois par Euro NCAP lui-même sur la nouvelle DS 4, on souligne l'importance, aujourd'hui plus que jamais, d'équiper les nouvelles voitures de ces systèmes avancés, qui peuvent vraiment faire la différence dans les cas critiques.

Genesis GV60 - 5 étoiles

Le petit SUV coupé électrique de Genesis, le GV60, a également été testé ce mois-ci. Vendu en Allemagne ou en Suisse, mais pas encore en France, mais il est néanmoins intéressant de voir ses résultats par rapport aux autres voitures du groupe Hyundai.

La voiture électrique de la marque premium coréenne a obtenu un bon score de 89 % pour la protection des occupants adultes, 87 % pour la protection des petits occupants arrière, 63 % pour la protection des autres usagers vulnérables de la route et, enfin, un score élevé de 88 % pour l'efficacité des systèmes actifs d'aide à la conduite.

Wey Coffee 01 - 5 étoiles

Il est désormais indéniable que les SUV électriques ou hybrides rechargeables chinois sont sur le point d'envahir l'Europe. Nous en avons parlé à maintes reprises et l'un des premiers qui devrait officiellement arriver sur le marché est le Wey Coffee 01, un grand SUV bourré de technologie et d'options.

Euro NCAP l'a mis à l'épreuve dans cette nouvelle série de tests et a obtenu des résultats respectables. Le maxi chinois a obtenu un score de 91 % pour la protection des occupants adultes, 87 % pour la protection des petits occupants arrière, 79 % pour la protection des autres usagers vulnérables de la route et un excellent 94 % pour l'efficacité des systèmes actifs d'aide à la conduite, en l'occurrence le niveau 2.

Now Funky Kat - 5 étoiles

Une deuxième voiture électrique chinoise a également été mise à l'épreuve ce mois-ci. Il s'agissait de la Ora Funky Kat, une voiture qui a surpris dès sa première présentation par son design certainement unique et agréable à l'œil.

Ce qui pourrait être un concurrent direct de la Honda e, a obtenu 92 % pour la protection des occupants adultes, 83 % pour la protection des petits occupants arrière, 74 % pour la protection des autres usagers vulnérables de la route et, enfin, un bon 93 % pour l'efficacité des systèmes d'aide active à la conduite.