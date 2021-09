Le Genesis GV60 est le nouveau joyau de la marque coréenne. Il est électrique, et espère convaincre les clients grâce à une technologie avancée. Le constructeur précise par exemple que son modèle est équipé d'un système de reconnaissance faciale, le Face Connect.

En quoi ça consiste-t-il ? L'époque où on utilisait une clé pour déverrouiller sa voiture est révolue depuis bien longtemps. Genesis va encore plus loin, puisque le GV60 est capable de reconnaître les visages des conducteurs et des passagers autorisés à déverrouiller le véhicule. Ces paramètres doivent bien sûr être réglés au préalable, afin que le véhicule puisse s'exécuter et modifier tout un tas de réglages afin de s'adapter au conducteur sur le point de prendre le volant.

En plus de déverrouiller ses portes, le Genesis GV60 règle également la position des sièges, du volant, des rétroviseurs selon les préférences de chacun. Ainsi, lorsque vous grimperez à bord, tout est déjà prêt, il ne vous reste plus qu'à démarrer le véhicule et de rouler.

Qu'en est-il de nuit ? Est-ce que la voiture sera aussi capable de décerner les visages qui l'entourent ? Eh bien oui, Genesis affirme avoir installé un NIR, autrement dit, un Near-Infra-Red qui garantit le bon fonctionnement du système, même de nuit.

Pour démarrer le véhicule, un système d'authentification par empreinte digitale est prévu. Il permet à l'automobiliste de démarrer en utilisant simplement son empreinte digitale. Dans ces conditions, la clé du véhicule ne sert presque plus à rien, mais il est vivement recommandé de ne pas l'égarer au risque de se retrouver piégé tôt ou tard. Imaginez que pour une raison x ou y, le véhicule ne vous reconnaît plus, comment feriez-vous pour grimper à bord ?

À la manière de Tesla, le Genesis GV60 est capable de recevoir des mises à jour à distance (OTA) afin de calibrer son système d'infodivertissement, mais pas seulement, car Genesis peut aussi et à distance modifier les paramètres touchant à la suspension, aux freins et au volant.