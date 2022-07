Découvrez la nouvelle série de crash tests Euro NCAP pour les derniers modèles lancés sur le marché européen. L'une des voitures les plus attendues est certainement l'Alfa Romeo Tonale, qui ne déçoit pas et obtient la note maximale de 5 étoiles. Les tests effectués sur le Kia Sportage, le Cupra Born et les Mercedes Classe T et Citan Tourer ont également été très positifs.

Une moins bonne protection des passagers arrière et des systèmes d'aide à la conduite jugés inefficaces ralentissent respectivement la Toyota Aygo et la BMW i4, qui reçoivent 4 étoiles.

Alfa Romeo Tonale - 5 étoiles

Le nouveau SUV du Biscione obtient les meilleures notes, brillant surtout en matière de protection des enfants (85 %) et de systèmes d'aide à la conduite (85 %). En général, sur le Tonale, la protection des adultes est également bonne (83 %), surtout concernant les passagers avant, tandis que les passagers arrière obtiennent des résultats légèrement moins bons en cas de choc frontal.

Les résultats sont légèrement moins positifs en ce qui concerne l'impact avec les piétons et les cyclistes (63 %), mais l'Euro NCAP a souligné l'importance des systèmes de sécurité tels que le freinage d'urgence et l'Attention Assist qui peuvent prévenir les accidents.

Kia Sportage - 5 étoiles

Fortement apparenté au Hyundai Tucson, le Kia Sportage confirme les résultats de son "cousin" avec 5 étoiles et des résultats positifs notamment en matière de protection des passagersv(87 % pour les adultes et 86 % pour les enfants). Dans les accidents impliquant des piétons et des cyclistes, le SUV coréen a enregistré un taux de protection de 66 %. Selon l'Euro NCAP, les piétons sont particulièrement exposés dans la zone pelvienne.

72 %, d'autre part, dans les systèmes d'aide à la conduite, le freinage d'urgence automatique aux carrefours (Junction Turning Assist) réduisant considérablement le risque d'accident.

Cupra Born - 5 étoiles

La voiture électrique espagnole compacte atteint des valeurs très élevées en matière de protection des occupants. Concrètement, les adultes sont protégés à 93 % (l'airbag central est très utile pour éviter le choc entre les têtes des passagers en cas de collision latérale) et les enfants à 89 %.

La Cupra Born obtient un score de 73 % pour la protection des piétons et des cyclistes et de 80 % pour l'exhaustivité des aides à la conduite.

Mercedes Classe T et Citan Tourer - 5 étoiles

Excellentes notes également pour le nouveau véhicule polyvalent de Mercedes et la version commerciale Citan Tourer, qui brille dans la protection des passagers avec 91 % pour les adultes et 93 % pour les enfants.

Dans l'impact avec les piétons et les cyclistes, Mercedes obtient un score de 69 %, Euro NCAP soulignant le manque de protection de la zone pelvienne, surtout si l'accident se produit à la hauteur de la partie centrale de la calandre.

L'équipement de sécurité complet permet à la Classe T et au Citan Tourer d'atteindre 90 % de systèmes d'aide à la conduite.

Toyota Aygo - 4 étoiles

Le nouveau crossover ultra-compact de Toyota obtient une note de 78 % pour la protection des passagers. Plus précisément, l'Aygo X obtient des résultats modestes en cas de choc latéral, avec un déplacement latéral important des occupants arrière, ainsi qu'un coup du lapin et des lésions thoraciques importantes pour les enfants.

En revanche, le test en matière de protection des piétons et des cyclistes est globalement positif avec un score de 74%. Enfin, la Toyota obtient un score de 81 % pour les systèmes d'aide à la conduite.

BMW i4 - 4 étoiles

Un résultat quelque peu surprenant pour la BMW i4, la nouvelle berline électrique du constructeur bavarois. Malgré d'excellents résultats en matière de protection des passagers (87 % pour les adultes et les enfants), la BMW zéro émission perd du terrain dans la catégorie Assistance à la sécurité, avec un score de 64 % seulement.

Ce résultat modeste est dû à l'inefficacité de la fonction Emergency Lane Keeping, qui intervient en cas d'accident éventuel en maintenant la voiture dans sa voie. En outre, la i4 obtient un score de 71 % en matière de protection des usagers vulnérables de la route.