Un SUV hybride rechargeable avec une autonomie en tout électrique de 150 kilomètres ? C'est ce que vient de présenter le constructeur chinois Wey, une marque du groupe Great Wall, avec le Coffee 01, à l'occasion du Salon de Munich.

Ce SUV, plutôt imposant, se revendique comme l'un des plus technologiques de son segment, le tout associé à une motorisation surprenante qui aura de quoi étonner plus d'un constructeur européen.

Trois écrans et la réalité augmentée

Esthétiquement, le Coffee 01 ne brille pas vraiment par son originalité. Les formes sculptées et les détails chromés donnent au SUV chinois un aspect haut de gamme, même si l'on retrouve de nombreux clins d'œil au Toyota RAV4, notamment au niveau de la partie arrière.

Avec ses 4,87 mètres de long, 1,96 mètre de large et 1,69 mètre de haut, le Coffee 01 est à peine plus petit qu'un BMW X5. Les phares à diodes électroluminescentes et les poignées rétractables laissent entrevoir le soin technologique apporté à l'habitacle, un habitacle qui est d'ailleurs plutôt spacieux grâce à un empattement de 2,91 mètres.

Nous retrouvons un combiné d'instrumentation de 9,2 pouces, un écran d'info-divertissement de 14,6 pouces, et même un écran tactile de 9 pouces pour contrôler la climatisation. En outre, il existe un affichage tête-haute qui projette les indications du GPS en réalité augmentée sur une surface de 7,5 pouces.

L'hybride de tous les records ?

Le Wey Coffee 01 est doté d'une intelligence artificielle et apprend constamment les habitudes de son conducteur. En outre, une grande partie de l'instrumentation utilise des semi-conducteurs Qualcomm Snapdragon 8155, parmi les plus avancés du monde automobile.

Le groupe motopropulseur hybride rechargeable embarque un moteur thermique quatre cylindres essence de 203 chevaux associé à deux moteurs électriques, l'un développant 150 chevaux et l'autre 184 chevaux. La puissance cumulée atteint 476 chevaux d'après le constructeur. La puissance est répartie aux quatre roues motrices via une boîte de vitesses automatique à neuf rapports. En matière de performances, Wey annonce un 0 à 100 km/h en 5,0 secondes et une vitesse maximale de 235 km/h.

Outre cette puissance assez significative, le plus étonnant réside ailleurs. Quand la plupart des SUV hybrides embarquent une batterie de 13 ou 14 kWh, dans le meilleur des cas, garantissant environ 50 kilomètres d'autonomie en électrique, le Coffee 01 est pourvu d'une batterie de 41,8 kWh lui permettant de parcourir jusqu'à 150 kilomètres avec une seule charge.

Le Coffee 01 promet également une conduite semi-autonome grâce à l'utilisation de 12 capteurs et d'une caméra frontale. Le système d'assistance permet à la voiture de maintenir une vitesse, une position sur la voie et une distance constante par rapport au véhicule qui la précède.

Ce modèle sera disponible à la commande en Allemagne à partir de la fin de l'année 2021. Les prix et la disponibilité pour les autres marchés européens n'ont pas encore été annoncés. Une chose est sûre, les SUV hybrides rechargeables premium allemands auront un concurrent de taille avec ce modèle, surtout si ses prix sont attractifs. Réponse d'ici quelques semaines.