En septembre 2022, la voiture la plus vendue en Europe est, pour la première fois depuis son lancement, la Tesla Model Y électrique, qui réalise 29 367 immatriculations dans les pays de l'UE27.

La brillante performance du SUV électrique compact est notamment due à la forte demande du marché allemand, où la Gigafactory de Tesla à Berlin a pu répondre avec le Model Y à la baisse de la demande pour le Model 3, aux prises avec un approvisionnement réduit en provenance de Chine.

La croissance des immatriculations du Model Y par rapport à septembre 2021 est impressionnante : +226%. Un chiffre qui pourrait continuer à grossir avec les prises de commandes liées à l'arrivée de la version Propulsion, dont le prix d'attaque est encore en dessous de la moins chère des Model 3. Du moins en France...

Les Peugeot 208 et Dacia Sandero suivent

À la deuxième place du classement sur le Vieux Continent, on trouve la Peugeot 208 avec 19 601 immatriculations et une croissance de 41,2%, tandis que sur la troisième marche du podium, on trouve la Dacia Sandero en recul (-2%) avec 17 733 immatriculations.

Tesla Model Y Peugeot 208 Dacia Sandero

La voiture compacte roumaine est suivie de près par la Skoda Octavia qui, avec 17 226 immatriculations, affiche un brillant +196% par rapport au même mois en 2021.

Position Modèle Immatriculations Par rapport à septembre 2021 1 Tesla Model Y 29.367 +226% 2 Peugeot 208 19.601 +41,2% 3 Dacia Sandero 17.733 -2% 4 Skoda Octavia 17.226 +196% 5 Toyota Yaris 16.275 +19% 6 Volkswagen T-Roc 16.048 +60% 7 Volkswagen Golf 16.042 -8% 8 Renault Clio 15.981 -13% 9 Nissan Qashqai 15.852 +68% 10 Fiat/Abarth 500 15.669 -4%

En ce qui concerne les carburants, le mois de septembre a vu une légère baisse de la part des voitures à essence, qui est passée de 57 % à 56 %, tandis que les diesels sont restés stables à 17 % du marché et que la somme des voitures électriques et hybrides rechargeables a atteint 24 %.

Le Ford Kuga, premier parmi les hybrides rechargeables

Les hybrides rechargeables les plus vendus en septembre ont été menés par le Ford Kuga avec 5049 unités, suivi du Kia Niro avec 3441 unités et de la nouvelle entrée Kia Sportage avec 3138 immatriculations.

Ford Kuga hybride rechargeable

Parmi les voitures électriques, la première place revient évidemment à la Tesla Model Y déjà citée, devant la Tesla Model 3 qui, avec 12 244 immatriculations, est en baisse de 50 %. La Volkswagen ID.4 complète le podium (6257 unités) devant la Fiat 500 avec 5078 immatriculations.