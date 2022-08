Je ne comptais pas acheter une voiture aujourd'hui. Encore moins une Tesla. Comment se fait-il alors que je me retrouve avec un bon de commande pour un Model Y ?

Elle était attendue par beaucoup. Espérée par certains. Mais pas particulièrement par moi. Mais ce matin en me mettant devant mon ordinateur pour faire le tour de l'actualité automobile, c'est l'annonce de la Tesla Model Y Propulsion dans ma boîte mail qui ma saisie. Pour en faire l'acquisition ? Non ! Pour en faire un article ? Oui ! Au moins dans un premier temps...

Pourquoi cette nouvelle version d'entrée de gamme était-elle tant attendue ? Tout simplement parce qu'elle était censée faire baisser la facture du Model Y, jusqu'à maintenant proposé au-delà des 60 000 €, en reproduisant le schéma suivi par la "TM3" (Tesla Model 3) lorsque la version SR+ (depuis appelée Propulsion) au premier trimestre 2021.

Alors depuis, la géopolitique mondiale (pandémie, guerre...) a fait exploser le prix des voitures, d'occasion comme neuves, et chez à peu près tous les constructeurs. Et Tesla ne fait pas exception. Pour avoir fait de l'actualité automobile mon métier, je sais que les prix des Tesla sont bien moins enviables maintenant qu'il y a encore quelques mois.

Il n'empêche que renverser la pyramide hiérarchique d'une gamme pour proposer un modèle plus grand, mieux équipé à un prix inférieur à celui d'un plus petit modèle, c'est à n'y rien comprendre. 49 990 € pour un Model Y qui propose 450 km d'autonomie sur le papier, et un équipement à la pointe, c'est canon.

Et il m'a suffit d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour voir qu'Elon Musk vient de frapper un grand coup : le Kia EV6 d'entrée de gamme, récemment annoncé, est à 47 990 € hors bonus. Il est donc moins cher, mais sa fiche technique n'est pas à la hauteur de celle de la star du jour. Chez Ford ? Le très réussi Mustang Mach-E, dans sa finition deux roues motrices, débute lui à 60 000 €, hors bonus donc. Et chez BMW, le iX3 aux prestations équivalentes, techniques en tout cas (Tesla ne peut pas lutter niveau finition), c'est carrément 70 000 €. Fou !

Le Model Y, je le connais déjà car j'ai pu l'essayer dès l'arrivée des premiers exemplaires en France, en janvier 2022, dans sa version Longue Autonomie. Et dans une version esthétiquement similaire à celle que j'ai choisie, blanche, avec les jantes de 19 pouces. Mais jamais je ne me serais dit à l'époque (ni même ce matin !), qu'un an après, j'aurais presque le même dans le garage !

Pas franchement la configuration choisie...

D'autant que si j'aime l'esthétique des Tesla depuis toujours, je ne suis pas fan des SUV, je trouve une berline plus équilibrée. Et je ne trouve pas cette adaptation surélevée du Model 3 particulièrement heureuse. C'est personnel, mais je lui trouve un grand front à ce Model Y.

Et puis l'idée d'avoir la même voiture que tout le monde ne me réjouis pas non plus. Je trouve déjà qu'il y a beaucoup de Model 3 sur les routes. J'ai aimé chaque essai que j'ai fait de la voiture, mais voir la même voiture, dans la même couleur, dans les rues, ça rend le paysage un peu morne. Et voilà que me retrouve à contribuer à accomplir la prophétie l'Elon Musk, celle de faire du Model Y la voiture la plus vendue au monde. Toutes motorisations confondues !

La même voiture que tout le monde ? Non pourquoi ?

Et pourtant à ce prix, le Tesla Model Y est sacrément intéressante. J'ai conscience que 49 990 €, ou même 47 990 € bonus déduit, c'est une très grosse somme, que moi-même hier soir, je n'avais pas envisagée de mettre dans une voiture. Pour preuve, il y a deux ans, j'ai préféré acheter une voiture de 1993 avec un physique, du caractère, de la personnalité (une BMW Série 5 E34 Touring), plutôt qu'une voiture moderne qui ressemble à toutes les autres, et qui ne m'appartient pas (LOA, LLD...).

Depuis j'ai changé mes projets de vie, et ce merveilleux break de presque 30 ans qui fait lever les pouces dans la rue, jusqu'aux voituriers des grands hôtels, ne correspondait plus à l'usage que j'ai d'une voiture. Et puis quand on a des enfants en bas âge, l'hiver, la nuit, sous la pluie battante, quand les phares jaunes n'éclairent pas à plus de 20 mètres devant soi, on sent que le choix de rouler en youngtimer n'était peut-être pas le meilleur... Donc j'avais déjà décidé de rouler en électrique. Mais d'occasion. Et bien moins cher.

Envolé d'un coup donc le beau discours sur la BMW i3, sur laquelle s'était porté mon choix, avec son poids "plume" grâce sa cellule carbone, sa production éco-responsable (depuis 10 ans, BMW a produit la i3 à partir d'énergie issue d'éoliennes dans son usine de Leipzig) et ses roues étroites pour optimiser sa consommation.

Il est clair que le Model Y sera bien plus grand pour installer les enfants à l'arrière et les sièges bébés. Que le coffre sera bien plus pratique. Que de vraies portières (et non des demi-portières à ouverture antagonistes) aideront grandement. Qu'il sera bien plus moderne également. Et qu'il durera plus dans le temps avec des mises à jour régulières. Il sera sans doute beaucoup moins pratique à garer en revanche, et puis quand même, il coûte le double du prix envisagé pour la petite électrique allemande !

Galerie: Essai Tesla Model Y Grande Autonomie (2021)

44 Photos

Si ce texte commence à devenir long, imaginez que tout ça s'est passé en quelques minutes dans ma tête. Comme s'il fallait que je fasse vite. Comme s'il fallait que je ne passe pas à côté. Très probablement comme de nombreuses personnes qui s'intéressent un tant soit peu à l'automobile ce matin. Ou qui sont perdues dans le choix actuel. Comme de nombreux confrères avec qui je parle d'ailleurs, soyez rassuré !

À propos de confrères, ou de collègues, l'annonce d'aujourd'hui a fait l'effet d'une bombe. Je sais que nombre d'entre eux ont pris un peu d'avance en optant déjà pour le Model 3, ce qui n'a pesé en rien dans mon choix. Mais ceux à qui j'ai pu parler et qui ne sont pas en vacances, tous se sont posé la question de craquer sur ce Model Y Propulsion.

Et puis on se pose évidemment la question de l'imprevisibilité d'Elon Musk, à savoir si on a fait le bon choix. Peut-être quand dans un jour, un mois ou un an, le prix aura augmenté ? Ou aura été carrément divisé par deux (ça il y a peu de chances quand même...) ? Sera-t-on livré dans les temps, soit entre décembre 2022 et février 2023, face à la demande qui risque d'être grande ? A-t-il déjà décider de doubler le prix des Supercharges depuis que j'ai passé commande ? Je viens de vérifier : c'est non. Ouf.

La qualité des voitures de la marque, l'infrastructure qui émaille déjà le territoire ou encore les consommations références chez les électriques, de même que les (bonnes) surprises de l'homme le plus riche du monde ont fini par m'avoir... Mais après tout, ça va faire 6 ou 8 ans que je teste presque toutes les versions de la gamme et que je ne suis jamais déçu. Tout en roulant toujours dans un bon vieux 6 cylindres 2.5. N'en déplaise à certains, ce n'est pas incompatible !

Félicité par un hérisson ? C'est une première !

En tout cas je ne suis sans doute pas le seul en cette fin de journée à avoir payé 250 € pour me retrouver avec un numéro de commande et un petit hérisson qui me félicite par un petit "Haha yes". L'expérience Tesla commence par là apparemment... Vivement le coussin péteur !

Comme aurait dit l'autre : "Bref, j'ai acheté une Tesla Model Y Propulsion..."