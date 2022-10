Manhart est l'un des préparateurs les plus connus dans ce petit milieu, notamment pour ses préparations exubérantes. BMW M3, Land Rover Defender, Audi RS 3, BMW X7... Pratiquement tous les modèles premium un tantinet sportifs ou à l'esprit d'aventure y passent. Mais aujourd'hui, Manhart nous dévoile un modèle que nous voyons de plus en plus passer par la case préparation : la Tesla Model 3.

La voiture électrique la plus vendue l'an dernier dans le monde se dote d'un accoutrement qui devrait la distinguer de toutes les autres Model 3 présentes sur nos routes. Rebaptisée "Manhart TM 510", la berline électrique reçoit un nouveau kit carrosserie, sans rien perdre en termes de performance.

Si rien ne change au niveau de la puissance des moteurs, Manhart a revu quelques éléments, notamment la suspension. Des ressorts H&R ont été ajoutés permettant d'abaisser la hauteur de caisse, tandis que des jantes de 21 pouces à l'avant et à l'arrière viennent accentuer son côté plus sportif.

Le préparateur a également revu la configuration aérodynamique en installant un splitter en carbone et en modifiant la calandre avec un autocollant qui singe la calandre en nid d'abeille typique des modèles sportifs dotés d'un moteur thermique. Des inserts rouges sur les rétroviseurs latéraux et le capot complètent l'accastillage. À la demande du client, le système de freinage peut aussi être amélioré.

Comme énoncé plus haut, Manhart n'a pas touché au moteur. Les deux blocs électriques développent autour de 510 ch et 660 Nm de couple, tandis que la batterie fait toujours environ 82 kWh. Nous précisons toujours "environ" devant les chiffres annoncés, puisque Tesla ne communique plus sur ces données. Le 0 à 100 km/h réclame 3,3 secondes, la vitesse de pointe est de 261 km/h et l'autonomie est annoncée à 530 km.